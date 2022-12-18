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  4. Лионель МЕССИ: «Это безумие. У меня было предчувствие победы на ЧМ»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 21:53 | Обновлено 18 декабря 2022, 21:55
5497
2

Лионель МЕССИ: «Это безумие. У меня было предчувствие победы на ЧМ»

Игрок прокомментировал победу на ЧМ-2022

18 декабря 2022, 21:53 | Обновлено 18 декабря 2022, 21:55
5497
2
Лионель МЕССИ: «Это безумие. У меня было предчувствие победы на ЧМ»
twitter.com/FIFAWorldCup

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу команды на ЧМ-2022. Аргентинцы в напряженном финале (3:3 основное и дополнительное время, 4:2 по пенальти) обыграли Францию.

«Безумие, что нам удалось таким образом выиграть чемпионат мира. Я этого очень хотел и знал, что Бог позволит этому случиться. У меня было предчувствие этой победы».

«Теперь пришло время праздновать. Посмотрите на этот кубок - он невероятный. Аргентина долго шла к этому, но мы сделали это. Не могу дождаться возвращения в Аргентину, чтобы оценить безумное празднование народа», — сказал Месси.

Месси был признан лучшим игроком турнира.

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция сборная Аргентины по футболу
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Комментарии 2
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14sergey1953
Сьогодні Мессі, поставив жирну крапку, в тім що він найкращий футболіст світу, за всю історію футбола!!! 
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+6
Maksimka
Маестро на полі, та людина по життю...
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+3
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