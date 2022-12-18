Лионель МЕССИ: «Это безумие. У меня было предчувствие победы на ЧМ»
Игрок прокомментировал победу на ЧМ-2022
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу команды на ЧМ-2022. Аргентинцы в напряженном финале (3:3 основное и дополнительное время, 4:2 по пенальти) обыграли Францию.
«Безумие, что нам удалось таким образом выиграть чемпионат мира. Я этого очень хотел и знал, что Бог позволит этому случиться. У меня было предчувствие этой победы».
«Теперь пришло время праздновать. Посмотрите на этот кубок - он невероятный. Аргентина долго шла к этому, но мы сделали это. Не могу дождаться возвращения в Аргентину, чтобы оценить безумное празднование народа», — сказал Месси.
Месси был признан лучшим игроком турнира.
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