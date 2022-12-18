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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 20:57 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:58
6980
12

ФОТО. Уже легендарный момент: Месси поднимает Кубок мира

Игрок выиграл все возможные трофеи

18 декабря 2022, 20:57 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:58
6980
12
ФОТО. Уже легендарный момент: Месси поднимает Кубок мира
twitter.com/FIFAWorldCup

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, а форвард Лионель Месси добавил в свою невероятную коллекцию, по сути, последний значимый трофей мирового футбола.

На ЧМ-2022 Лионель забил 7 голов, в том числе оформил дубль в финале и забил гол в решающей серии пенальти против Франции, а также был признан лучшим игроком турнира.

В итоге Месси, который, вероятно, завершит карьеру в сборной после ЧМ, победно поднимает трофей. Заслужил, как вы считаете?

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу Аргентина - Франция
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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Сергей Сергей
Король футбола! 
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+4
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Remark
Не понял, а шо воно то на себя напялило? ))) Типа Дарт Вейдер в футболе?
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+2
Євгеній Українець
Драматичний яскравий фінал і неймовірна гра Мессі на протязі турніру! Мессі найкращий!
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+1
xxxxxxxxxxxxххх
Заслужил, но жаль Францию. Хотя ..видимо справедливо по одному чемпионству сейчас у мессии и мбаппе, чем 2 чемпионства у мбаппе в 23 года , а у Месси ничего ..
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0
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vitaha33
На сьогодні він найкращий, але Мбаппе йде за цим званням, і те, що він показав свої роки, Мессі не показував і близько, як мінімум на рівні збірних
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0
kirya178
Лучший игрок , Роналдо сейчас кусает локти и ломает все что можно
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0
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14sergey1953
Месси, поставил жирную точку в том, что он лучший футболист за всю историю футбола!!!
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0
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