ФОТО. Уже легендарный момент: Месси поднимает Кубок мира
Игрок выиграл все возможные трофеи
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, а форвард Лионель Месси добавил в свою невероятную коллекцию, по сути, последний значимый трофей мирового футбола.
На ЧМ-2022 Лионель забил 7 голов, в том числе оформил дубль в финале и забил гол в решающей серии пенальти против Франции, а также был признан лучшим игроком турнира.
В итоге Месси, который, вероятно, завершит карьеру в сборной после ЧМ, победно поднимает трофей. Заслужил, как вы считаете?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Основное и компенсированное время встречи завершилось разменом тремя голами с обеих сторон
Ивана Кнолль побывала на матче ЧМ-2022 за третье место