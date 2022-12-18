ФОТО. Уже легендарный момент: Месси поднимает Кубок мира

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира, а форвард Лионель Месси добавил в свою невероятную коллекцию, по сути, последний значимый трофей мирового футбола.

На ЧМ-2022 Лионель забил 7 голов, в том числе оформил дубль в финале и забил гол в решающей серии пенальти против Франции, а также был признан лучшим игроком турнира.

В итоге Месси, который, вероятно, завершит карьеру в сборной после ЧМ, победно поднимает трофей. Заслужил, как вы считаете?