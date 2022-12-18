Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй

По итогам чемпионата мира в Катаре сборная Аргентина обыграла Францию в серии пенальти (3:3 основное и дополнительное время, 4:2 по пенальти) и стала обладателем Кубка мира.

И игроки финального поединка вошли в топ-2 лучших бомбардиров турнира: француз Килиан Мбаппе, забивший в финале три гола, с 8 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Лионеля Месси, у которого 7 точных ударов в семи встречах.

Остальные игроки значительно отстали: 4 точных удара имеют Оливье Жиру и Хуан Альварес.

Три мяча удалось забить Ришарлисону, Эннеру Валенсии, Маркусу Рэшфорду, Коди Гакпо, Букайо Сака, Гонсалу Рамушу и Альваро Морате.

На прошлом ЧМ лучшим бомбардиром с шестью голами был форвард сборной Англии Гарри Кейн.