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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:00
2975
5

Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй

Килиан забил 8 голов на чемпионате мира

18 декабря 2022, 19:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 20:00
2975
5
Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй
twitter.com/FIFAWorldCup

По итогам чемпионата мира в Катаре сборная Аргентина обыграла Францию в серии пенальти (3:3 основное и дополнительное время, 4:2 по пенальти) и стала обладателем Кубка мира.

И игроки финального поединка вошли в топ-2 лучших бомбардиров турнира: француз Килиан Мбаппе, забивший в финале три гола, с 8 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, опередив Лионеля Месси, у которого 7 точных ударов в семи встречах.

Остальные игроки значительно отстали: 4 точных удара имеют Оливье Жиру и Хуан Альварес.

Три мяча удалось забить Ришарлисону, Эннеру Валенсии, Маркусу Рэшфорду, Коди Гакпо, Букайо Сака, Гонсалу Рамушу и Альваро Морате.

На прошлом ЧМ лучшим бомбардиром с шестью голами был форвард сборной Англии Гарри Кейн.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Sunrise
Очевидно кто) И финал это доказал. У Месси по ассистам лучше, но он же с пеналей много забил. 
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+2
K_Sarioglo@i.ua
Звичайно Мбаппе. По-перше він більше забив в фіналі. По-друге він більше забив загалом. По-третє він менше забив з пенальті. 
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+1
pas2012
Для Мессі основне що він чемпіон світу збулась його мрія...!
Ответить
+1
14sergey1953
Есть золото!!! Месси лучший футболист всех времен и народов!!!
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-2
WladWest
Очень хотел, чтобы Месси стал чемпионом и это случилось!!!
Ответить
-2
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