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  4. Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 18:28 |
640
5

Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ

Аргентинцы заработали уже пять пенальти в семи проведенных в Катаре матчах

18 декабря 2022, 18:28 |
640
5
Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча.

Отличились сам Месси, а также Анхель ди Мария, который также заработал пенальти, реализованный Месси.

Сборная Аргентины заработала уже пять пенальти в семи проведенных в чемпионате мира матчах, что стало новым рекордом турнира.

Ранее ни одна другая команда не зарабатывала столько одиннадцатиметровых в ходе одного турнира.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Александр Чернокур
Чемпионы мира по пеналям 
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+3
Віталій Ткачук
А вже дайте аргентинцям цей кубок світу). Навіщо так ганьбитися? 
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+3
alex73776
І половина їх не було,судді тянуть Мессі,і в фіналі теж,це ганьба!!😡
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+2
Александр Чернокур
Не стать чемпионом мира если за тебя фифа это нужно умудриться .
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0
Nick.Grabowski
Цікаво скільки коштує перемога на ЧС?
Англія в 1966 та Франція в 1998, на мою думку, їх купували звісно не прямо, а якось по-своєму. Бразилії, яка продала в 1998, потім повернули в 2002 році.
Загалом гнилість світового футболу досягає небачених масштабів. Особливо це видно по суддям та VAR. Маніпуляції та свідомі помилки, навіть маючи 20-30 відеокамер на стадіоні. 
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0
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