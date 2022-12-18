Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Аргентинцы заработали уже пять пенальти в семи проведенных в Катаре матчах
Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча.
Отличились сам Месси, а также Анхель ди Мария, который также заработал пенальти, реализованный Месси.
Сборная Аргентины заработала уже пять пенальти в семи проведенных в чемпионате мира матчах, что стало новым рекордом турнира.
Ранее ни одна другая команда не зарабатывала столько одиннадцатиметровых в ходе одного турнира.
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Англія в 1966 та Франція в 1998, на мою думку, їх купували звісно не прямо, а якось по-своєму. Бразилії, яка продала в 1998, потім повернули в 2002 році.
Загалом гнилість світового футболу досягає небачених масштабів. Особливо це видно по суддям та VAR. Маніпуляції та свідомі помилки, навіть маючи 20-30 відеокамер на стадіоні.