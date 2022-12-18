МИД Украины: «Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на тот факт, что ФИФА отказалась показать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед матчем финала ЧМ-2022.

«Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики». Отказ ФИФА показать призыв Президента к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием «Спорт вне политики». Но мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость.

Наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такой несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны.

Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: «А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?»

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно поставок оружия, введения санкций, восприятия войны в целом. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России», — уверен Кулеба.