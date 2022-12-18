Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. МИД Украины: «Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики»
Украина
18 декабря 2022, 18:12 | Обновлено 18 декабря 2022, 18:13
305
1

МИД Украины: «Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики»

Дмитрий Кулеба недоволен ФИФА

18 декабря 2022, 18:12 | Обновлено 18 декабря 2022, 18:13
305
1
МИД Украины: «Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики»
instagram.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на тот факт, что ФИФА отказалась показать обращение президента Украины Владимира Зеленского перед матчем финала ЧМ-2022.

«Мы разрушим стену, на которой написано «Спорт вне политики». Отказ ФИФА показать призыв Президента к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием «Спорт вне политики». Но мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стояла и стоит обычная трусость.

Наиболее очевидным оно становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такой несправедливой, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны.

Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: «А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила Россия?»

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно поставок оружия, введения санкций, восприятия войны в целом. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии России», — уверен Кулеба.

По теме:
Леонид КУЧУК: «Недоволен сезоном Руха, не лучшие впечатления»
Зеленский подтвердил: российская армия готовит большое наступление
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Дмитрий Кулеба российско-украинская война Владимир Зеленский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо
Футбол | 18 декабря 2022, 11:43 22
Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо
Цыганков в списке. У ПСВ есть два варианта, кем заменить Гакпо

Украинец рассматривается нидерландцами как трансферная возможность в январе

Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Футбол | 17 декабря 2022, 23:59 13
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино

Ашраф Хакими сказал, что ФИФА не хочет, чтобы у Марокко была медаль ЧМ

Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Футбол | 18.12.2022, 05:36
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
Война | 17.12.2022, 06:45
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.12.2022, 19:45
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Хорватия – Марокко – 2:1. Модрич снова с медалью. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернокур
Эта глупая кулеба уже на нервы действует Хватит лозунгов .делай что-то 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
17.12.2022, 13:50
Футбол
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
16.12.2022, 16:28 4
Биатлон
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 6
Футбол
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
17.12.2022, 09:59 22
Война
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
16.12.2022, 16:25 15
Футбол
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
18.12.2022, 09:20 32
Футбол
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
17.12.2022, 13:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности