Еще даже финал не начался. Месси побил очередной рекорд ЧМ
Стал лучшим по количеству матчей на чемпионатах мира
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в основном составе на финал ЧМ-2022, что еще до стартового свистка позволило ему стать рекордсменом в истории чемпионатов мира.
Месси стал лидером по количеству матчей на ЧМ - 26 игр. Игрок обошел немца Лоттара Маттеуса.
Для Лионеля это будет второй финал ЧМ в карьере. В 2014 году сборная Аргентины проиграла Германии, а Месси со сборной выиграл только Копа Америка.
Судя по всему, финал ЧМ-2022 станет последним для Месси матчем на чемпионатах мира.
LIVE-трансляція матчу Франція - Аргентина Parimatch Ukraine!
One more time 🇦🇷#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/2tgYdhn7ms— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022
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