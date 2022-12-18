Еще даже финал не начался. Месси побил очередной рекорд ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в основном составе на финал ЧМ-2022, что еще до стартового свистка позволило ему стать рекордсменом в истории чемпионатов мира.

Месси стал лидером по количеству матчей на ЧМ - 26 игр. Игрок обошел немца Лоттара Маттеуса.

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Для Лионеля это будет второй финал ЧМ в карьере. В 2014 году сборная Аргентины проиграла Германии, а Месси со сборной выиграл только Копа Америка.

Судя по всему, финал ЧМ-2022 станет последним для Месси матчем на чемпионатах мира.

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