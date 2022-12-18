Роман ЗОЗУЛЯ: «Для ФИФА российские деньги важнее мира»

Известный украинский футболист Роман Зозуля у себя в соцсетях прокомментировал отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!»

Это слова из обращения президента Зеленского. Никакой политики, только констатация нашей жестокой реальности. Они могли бы прозвучать сегодня перед финалом ЧМ, но для ФИФА российские деньги важнее мира в мире.

Да я все равно хочу, чтобы это обращение услышал каждый! Смотрим сегодня финал и болеем за лучших! Болеем за Украину!» - написал Зозуля.