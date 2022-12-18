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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 14:31 | Обновлено 18 декабря 2022, 14:34
590
1

Роман ЗОЗУЛЯ: «Для ФИФА российские деньги важнее мира»

Украинский футболист раскритиковал Международная федерация футбола

18 декабря 2022, 14:31 | Обновлено 18 декабря 2022, 14:34
590
1
Роман ЗОЗУЛЯ: «Для ФИФА российские деньги важнее мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Известный украинский футболист Роман Зозуля у себя в соцсетях прокомментировал отказ ФИФА продемонстрировать заявление Владимира Зеленского перед финалом ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!»

Это слова из обращения президента Зеленского. Никакой политики, только констатация нашей жестокой реальности. Они могли бы прозвучать сегодня перед финалом ЧМ, но для ФИФА российские деньги важнее мира в мире.

Да я все равно хочу, чтобы это обращение услышал каждый! Смотрим сегодня финал и болеем за лучших! Болеем за Украину!» - написал Зозуля.

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Роман Зозуля ФИФА ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
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Комментарии 1
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Октавий Фландрийский
Что Зозуля поднял шум, понятно - он настоящий ПАТРИОТ Украины... Но почему молчат наши футбольные функционеры с ОПГ УАФ - павелка, записоцкий, костюченко и еже с ними. Засунули язык в ж.......пу наши носители Золотых мячей - Блохин,Беланов и Шевченко, боятся, что их не пригласят на очередной корпоратив УЕФА или ФИФА... Это же какими надо быть безнравственными, когда твоего Президента Украины послали на три буквы, а вы все как в рот воды набрали... И вы хотите и дальше рулить нашим футболом?? 
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