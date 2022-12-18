Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уиган - Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч
Англия
18 декабря 2022, 10:27 | Обновлено 18 декабря 2022, 12:20
8
0

Уиган - Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

Прогноз на матч Чемпионшип

18 декабря 2022, 10:27 | Обновлено 18 декабря 2022, 12:20
8
0
Уиган - Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

19 декабря на «Ди-Дабл-Ю Стэдиум» пройдет матч 23-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Уиган» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Уиган»

Команда запомнилась благодаря довольно затяжному успешному отрезку в начале века. В 2005-м году она пробилась в Премьер-Лигу, и достаточно долго держалась там. В 2013-м «латикс» даже свой единственный большой трофей взяли, Кубок Англии. Но, как часто бывает, когда начались проблемы, то посыпался проект напрочь. В итоге сейчас это новичок Чемпионшипа. И не особенно успешный: по 6 побед и ничьих в 22 матчах и 22-я позиция. Чтобы исправить это, в начале декабря назначили нового менеджера, Коло Туре, того самого известнейшего в недавнем прошлом ивуарийского защитника. Он мог дебютировать с победы на поле «Миллуолла». Но в итоге его новые подопечные сыграли в Лондоне 10-го декабря на 1-1.

«Шеффилд Юнайтед»

Клуб несколько лет назад, несмотря на чуть ли не прямую войну между совладельцами, сделал прекрасный рывок. С Лиги 1 транзитом команда отправилась в Премьер-Лигу. И даже новичок там в первом сезоне на еврокубки претендовал. Но история в целом вышла стандартной: сдулись еще по ходу того чемпионата, а в следующем, расставшись в тренером, недавно бывшим кумиром, все равно бесславно вылетела. Кажется, получилось собрать сил на новый рывок, уже при Хеккингботтоме. Пол в прошлом сезоне финишировал со своими подопечными на 5-м месте, но не преуспел в стыковых матчах. Сейчас же «клинки» претендуют на прямую путевку наверх. У них был в октябре спад, но после него выиграно 5 матчей из 6. Не утрачено форму и после каникул: в декабря начали с победы над «Хаддерсфилдом». Да, аутсайдера обыграли 1-0 за счет гола неувядаемого Шарпа. Но это стиль нынешнего «Шеффилда», уже 3-я такая победа из 4-х крайних.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы пересекались в сезоне 2018/2019, и тогда оба поединка выиграл «Юнайтед». Дома были 4-2, на выезде оформили разгромные 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на «Уигане». Но его противник мотивирован борьбой за 1-е место и, главное, пропуск в АПЛ. Да и просто в хорошей форме. Ставим на победу «Шеффилда» (коэффициент - 2,02) от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал 14-летнего вундеркинда из Шеффилда
За него сражались гранды. Ман Сити подпишет 14-летнего игрока из Шеффилда
Экс-защитник Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил клуб из Чемпионшипа
Уиган Шеффилд Юнайтед
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гибкость после паники. Как Скалони вывел Аргентину в финал ЧМ-2022
Футбол | 18 декабря 2022, 09:00 1
Гибкость после паники. Как Скалони вывел Аргентину в финал ЧМ-2022
Гибкость после паники. Как Скалони вывел Аргентину в финал ЧМ-2022

Лионель Месси – не единственный фактор, который помог «бело-голубым» добраться до решающего поединка

Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Футбол | 17 декабря 2022, 23:59 10
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино
Скандал. Защитник Марокко оскорбил президента ФИФА Инфантино

Ашраф Хакими сказал, что ФИФА не хочет, чтобы у Марокко была медаль ЧМ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Футбол | 18.12.2022, 07:30
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Бокс | 17.12.2022, 13:42
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Бадди МАКГИРТ: «Есть несколько бойцов, которые могут победить Фьюри»
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 18.12.2022, 09:20
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
16.12.2022, 19:33 14
Футбол
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
ФОТО. Она никуда не уехала. Горячая хорватка снова порадовала своей фигурой
18.12.2022, 02:10
Футбол
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Если сдадимся – для Украины это конец»
17.12.2022, 11:48 19
Футбол
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
16.12.2022, 11:15 4
Футбол
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
18.12.2022, 07:10
MMA
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности