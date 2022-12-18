Уиган - Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч

19 декабря на «Ди-Дабл-Ю Стэдиум» пройдет матч 23-го тура Чемпионшипа Англии, в котором «Уиган» встретится с «Шеффилд Юнайтед». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Уиган»

Команда запомнилась благодаря довольно затяжному успешному отрезку в начале века. В 2005-м году она пробилась в Премьер-Лигу, и достаточно долго держалась там. В 2013-м «латикс» даже свой единственный большой трофей взяли, Кубок Англии. Но, как часто бывает, когда начались проблемы, то посыпался проект напрочь. В итоге сейчас это новичок Чемпионшипа. И не особенно успешный: по 6 побед и ничьих в 22 матчах и 22-я позиция. Чтобы исправить это, в начале декабря назначили нового менеджера, Коло Туре, того самого известнейшего в недавнем прошлом ивуарийского защитника. Он мог дебютировать с победы на поле «Миллуолла». Но в итоге его новые подопечные сыграли в Лондоне 10-го декабря на 1-1.

«Шеффилд Юнайтед»

Клуб несколько лет назад, несмотря на чуть ли не прямую войну между совладельцами, сделал прекрасный рывок. С Лиги 1 транзитом команда отправилась в Премьер-Лигу. И даже новичок там в первом сезоне на еврокубки претендовал. Но история в целом вышла стандартной: сдулись еще по ходу того чемпионата, а в следующем, расставшись в тренером, недавно бывшим кумиром, все равно бесславно вылетела. Кажется, получилось собрать сил на новый рывок, уже при Хеккингботтоме. Пол в прошлом сезоне финишировал со своими подопечными на 5-м месте, но не преуспел в стыковых матчах. Сейчас же «клинки» претендуют на прямую путевку наверх. У них был в октябре спад, но после него выиграно 5 матчей из 6. Не утрачено форму и после каникул: в декабря начали с победы над «Хаддерсфилдом». Да, аутсайдера обыграли 1-0 за счет гола неувядаемого Шарпа. Но это стиль нынешнего «Шеффилда», уже 3-я такая победа из 4-х крайних.

Статистика личных встреч

В последний раз клубы пересекались в сезоне 2018/2019, и тогда оба поединка выиграл «Юнайтед». Дома были 4-2, на выезде оформили разгромные 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят крест на «Уигане». Но его противник мотивирован борьбой за 1-е место и, главное, пропуск в АПЛ. Да и просто в хорошей форме. Ставим на победу «Шеффилда» (коэффициент - 2,02) от Parimatch.