Хорхе ВАЛЬДАНО: «Месси заслужил титул, это божественная справедливость»
Легендарный аргентинец – о лидере сборной
Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано считает, что Лионель Месси заслужил выиграть титул:
«Месси заслужил этот титул, если божественная справедливость существует. Но я говорю это на эмоциях. Есть и другие эмоции, не такие как у меня, и они тоже имеют право на жизнь. И божественное правосудие обычно встречается нечасто»
Сегодня, 18 декабря, Аргентина в финале ЧМ-2022 сыграет с Францией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
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