Хорхе ВАЛЬДАНО: «Месси заслужил титул, это божественная справедливость»

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано считает, что Лионель Месси заслужил выиграть титул:

«Месси заслужил этот титул, если божественная справедливость существует. Но я говорю это на эмоциях. Есть и другие эмоции, не такие как у меня, и они тоже имеют право на жизнь. И божественное правосудие обычно встречается нечасто»

Сегодня, 18 декабря, Аргентина в финале ЧМ-2022 сыграет с Францией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.