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  4. Хорхе ВАЛЬДАНО: «Месси заслужил титул, это божественная справедливость»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 12:10 |
209
0

Хорхе ВАЛЬДАНО: «Месси заслужил титул, это божественная справедливость»

Легендарный аргентинец – о лидере сборной

18 декабря 2022, 12:10 |
209
0
Хорхе ВАЛЬДАНО: «Месси заслужил титул, это божественная справедливость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорхе Вальдано

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано считает, что Лионель Месси заслужил выиграть титул:

«Месси заслужил этот титул, если божественная справедливость существует. Но я говорю это на эмоциях. Есть и другие эмоции, не такие как у меня, и они тоже имеют право на жизнь. И божественное правосудие обычно встречается нечасто»

Сегодня, 18 декабря, Аргентина в финале ЧМ-2022 сыграет с Францией. Начало матча – в 17:00 по Киеву.

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Хорхе Вальдано сборная Аргентины по футболу Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
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Источник AS
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