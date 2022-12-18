Дженоа - Фрозиноне. Прогноз и анонс на матч

18 декабря на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 18-го тура Серии В, в котором «Дженоа» встретится с «Фрозиноне». Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

«Дженоа»

Клуб на заре итальянского футбола доминировал - в активе 9 чемпионских титулов. Вот только крайний такой трофей был выигран почти столетие назад, в 1924-м году. Впрочем, еще недавно «грифоны» смотрелись как крепкий середняк Серии А с интересными футболистами. Прошлый сезон должен был стать началом новой эры - в Геную пришли новые, американские инвесторы. Но они начали с ошибок, в том числе неудачно сделали ставку на Андрея Шевченко. В итоге даже прогресс при его преемнике, Блессине, не позволил спастись от вылета. Впрочем, казалось, что «Дженоа» сразу вернется, она мощно стартовала в Серии В. Но потом был ноябрьский провал, с 1-м очком в 4-х турах. Александера сняли, и пока что, в роли «и.о.», Джилардино - известный бомбардир немало поиграл за клуб. У него получается явно получше: 2-0 дома с «Зюдтиролем», 0-0 на поле «Асколи».

«Фрозиноне»

Команда уже дважды пробивалась в Серию А. Причем относительно недавно, в 2015-м и 2018-м годах. Все заканчивалось оба раза бесславным вылетом без шансов задержаться в «вышке». Но, конечно же, хочется снова вернуться туда. В прошлом сезоне у Гроссо как наставника получилось не все, он со своими новыми подопечными финишировал на скромном 9-м месте. Но руководство сохранило доверие к Фабио, и сейчас оно оправдывается. Именно «канарейки» лидируют в дивизионе, выиграв 11 из 17 матчей и набрав уже 36 очков. Правда, последние туры вышли не лучшими для команды. Они в 4-х матчах обыграли только новичка, «Зюдтироль». С остальными, в том числе с «Пизой» на выходных, были ничьи.

Статистика личных встреч

«Дженоа» никогда не проигрывала «Фрозиноне». Она выиграла 4 из 6 проведенных матчей при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «грифоны» дома снова могут выиграть. Но не стоит переоценивать их прогресс, к тому же встреча будет с лидером Серии В. Вряд ли поединок получится зрелищным - ждем «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент - 1,67) от Parimatch.