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  4. Ашраф ХАКИМИ: «Мы подняли имидж континента»
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 10:40 |
234
0

Ашраф ХАКИМИ: «Мы подняли имидж континента»

Защитник сборной Марокко – о выступлении команды на ЧМ-2022

18 декабря 2022, 10:40 |
234
0
Ашраф ХАКИМИ: «Мы подняли имидж континента»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

После поражения 1:2 от Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022 защитник сборной Марокко Ашраф Хакими подвел итоги выступления команды в Катаре:

«Мы хотели занять третье место, чтобы порадовать болельщиков, которые проделали этот большой путь вместе с нами. Но мы должны быть счастливы и горды. Мы не смогли подарить им эту последнюю победу, но покидаем чемпионат с высоко поднятой головой.

Это было не только для Марокко, но и для всего континента, поддержавшего нас. Мы подняли имидж континента и гордимся работой, которую проделали. Четвёртое место — историческое достижение. Все футболисты заслуживают отличного приёма.

Сборная Марокко горда и полна радости. Дойти до полуфинала непросто. Есть отличные сборные, которые туда не попали. Теперь мы сможет отправится на Кубок Африки с большой мотивацией и уверенностью, которые обрели на Мундиале».

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Ашраф Хакими сборная Марокко по футболу Хорватия - Марокко ЧМ-2022 по футболу
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Источник EFE
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