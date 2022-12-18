Малага - Алавес. Прогноз и анонс на матч

18 декабря на «Ла Росаледа» пройдет матч 21-го тура Сегунды, в котором «Малага» встретится с «Алавесом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Малага»

Клуб все еще принадлежит катарскому шейху Абдалле аль-Тани. Но если его приход, чуть больше 10 лет назад, сулил превращение «анчоусов» в гранд уровня ПСЖ, то сейчас это больше напоминает нечто вроде футбольного классического «чемодана без ручки». Миллионер не продает свой проект, но толком и не занимается им. Как итог, от четвертьфинала Лиги чемпионов все скатилось до борьбы за выживание в Сегунде. Нынешний сезон для команды начинался даже хуже, чем предыдущий, когда финишировали 18-ми. Но, похоже, начала в положительную сторону сказываться работа Пепе Меля. Под руководством опытного наставника «Малага» проиграла только 1 матч из 6 последних - «Леванте» на выезде. Правда, и выиграли только у «Понферрадины». Еще четырежды, в том числе и в воскресенье с «Ибицей», фиксировались ничьи, причем строго со счетом 1-1.

«Алавес»

Команда предыдущие сезоны провела в Примере. Все закончилось провалом в виде последнего места в розыгрыше 2021/2022. Но сейчас «пожиратели бобов», конечно же, борются за подъем назад, в Ла Лигу. В целом, старт у клуба из Витории получился неплохим. Но в декабре откровенно притормозили. Если до этого, с августа по ноябрь, было только 1 поражение, то зима началась с гостевых «баранок». Сначала со счетом 1-3 уступили «Гранаде», потом были 1-2 на поле «Тенерифе». После этого 0-2 с мотивированным «Леванте» уже не удивили.

Статистика личных встреч

«Алавес» выиграл у «Малаги» все 3 крайних поединка. Правда, пришлись они на 2017-2018 года, после чего «анчоусы» покинули Примеру.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары «Алавес». Но он тоже буксует в последних турах. Так что лучше обратить внимание на нейтральные «больше 1,5 гола» (коэффициент - 1,60) от Parimatch.