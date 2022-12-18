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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 10:04 | Обновлено 18 декабря 2022, 10:10
245
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Аргентина и Франция играют более оборонительно»

Тренер сборной Германии – о ЧМ-2022 в Катаре

18 декабря 2022, 10:04 | Обновлено 18 декабря 2022, 10:10
245
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Аргентина и Франция играют более оборонительно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил финалистов ЧМ-2022, сборные Аргентины и Франции:

«Если вы посмотрите на Аргентину, если вы посмотрите на Францию, то увидите, что это команды, которые играют более оборонительно. Марокко очень хорошо сыграли против Франции, но они по-прежнему защищаются с большой страстью. Вы должны отметить это.

Эта энергия, эта страсть, она была у нас в игре с Испанией. Это основное требование для успешного проведения турнира».

LIVE-трансляція матчу Франція - Аргентина Parimatch Ukraine!

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Источник Bayern & Germany
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