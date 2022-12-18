Ханс-Дитер ФЛИК: «Аргентина и Франция играют более оборонительно»
Тренер сборной Германии – о ЧМ-2022 в Катаре
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил финалистов ЧМ-2022, сборные Аргентины и Франции:
«Если вы посмотрите на Аргентину, если вы посмотрите на Францию, то увидите, что это команды, которые играют более оборонительно. Марокко очень хорошо сыграли против Франции, но они по-прежнему защищаются с большой страстью. Вы должны отметить это.
Эта энергия, эта страсть, она была у нас в игре с Испанией. Это основное требование для успешного проведения турнира».
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