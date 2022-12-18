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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 08:36 |
783
0

Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022

Альберто Фернандес останется со своим народом

18 декабря 2022, 08:36 |
783
0
Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что, в отличие от своего коллеги Эммануэля Макрона, не посетит финал ЧМ-2022, где аргентинцы сыграют с Францией:

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах – наши славные болельщики».

Матч Аргентина – Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 17:00 по Киеву.

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Альберто Фернандес сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
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