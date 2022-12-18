Чемпионат мира18 декабря 2022, 08:36 |
783
0
Президент Аргентины не приедет на финал ЧМ-2022
Альберто Фернандес останется со своим народом
18 декабря 2022, 08:36 |
783
0
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что, в отличие от своего коллеги Эммануэля Макрона, не посетит финал ЧМ-2022, где аргентинцы сыграют с Францией:
«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах – наши славные болельщики».
Матч Аргентина – Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 17:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 декабря 2022, 07:30 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 18 декабря 2022, 02:10 0
Ивана Кнолль побывала на матче ЧМ-2022 за третье место
Футбол | 17.12.2022, 11:48
Футбол | 17.12.2022, 19:45
Футбол | 18.12.2022, 05:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.12.2022, 18:25 1
17.12.2022, 23:59 10
17.12.2022, 13:42
16.12.2022, 09:15 4
16.12.2022, 12:58 6
16.12.2022, 16:28 4
17.12.2022, 08:29 2
16.12.2022, 18:50 5