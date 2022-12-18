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18 декабря 2022, 05:36 |
859
1

Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»

Рустам Худжамов рассказал о пристрастии некоторых футболистов к алкоголю

18 декабря 2022, 05:36 |
859
1
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Instagram. Рустам Худжамов

Бывший голкипер сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, почему некоторые футболисты употребляют много алкоголя:

В футбольной среде очень тяжело ребятам объяснить, что времени мало, и что не нужно бухать. Все считают, что раз посидели, два, три – ничего из этого не будет, погуляем немного, попьем. «Я умею и в футбол играть, и бухать». Это была такая штука...

Когда бросил пить, то ребята смотрели на меня как на пришельца: «Что? А как ты в футбол будешь играть?» Говорю: «Сейчас посмотрим, как буду играть». Все удивлялись.

Это все осталось еще из СССР, когда футболисты заливали так, что ужас... Некоторые сидели на базе по месяцу, потом уезжали и много пили. Мы видим последствия такого поведения среди ветеранов, тем, кому уже по 55-60 лет. Они не останавливаются. Ты можешь конкретно идентифицировать, что перед тобой человек, который каждый вечер бухает».

Ранее Худжамов резко высказался в сторону президента ФИФА Джанни Инфантино.

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Рустам Худжамов алкоголь
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Источник Sportarena
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luceorius
 Схоже, нинішні не відстають. Інакше чим пояснити "здування" наших практично в кожній
міжнародній зустрічі, навіть з посередніми суперниками.
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