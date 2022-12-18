Дидье ДЕШАМ: «Некоторые французы хотели бы видеть, как Месси берет титул»

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам дал предматчевую пресс-конференцию накануне финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре против национальной команды Аргентины:

«Вирус в команде? У меня нет последней информации. Мы стараемся справиться как можно лучше, спокойно. Сегодня будут данные. Я получу их сегодня вечером и завтра, чтобы убедиться, что мы готовы к этой великой игре. Мы пытались принять все возможные меры предосторожности, адаптироваться и справиться, не вынося это за пределы команды. Очевидно, что это такая ситуация... Было бы хорошо, если бы она не произошла, но мы должны с этим справится.



Есть неважные ситуации, к которым нужно адаптироваться. Мы сделали все возможное, чтобы добраться до завтрашней игры против Аргентины. Им также пришлось столкнуться с определенными ситуациями. Тот факт, что они проиграли первую игру против Саудовской Аравии... У меня нет волнений или стресса. В подготовке к такому матчу важно сохранять спокойствие. В финале чемпионата мира есть матч с особым контекстом. Но я знаю, что аргентинцы, и, возможно, некоторые французы, также хотели бы видеть, как Месси выиграет этот титул.

Сборная Франции – это лучшее, что случалось со мной в жизни как игрока, а также имею честь наблюдать это в статусе тренера. Это страсть, очень высокий уровень. Я очень счастлив на этом посту. Самое важное, что когда-нибудь было – это не я, а команда. Я по-прежнему там, на завтрашней игре. Но я не самое важное. Единственное, что я держу в голове – это предстоящую игру.

Сборная Аргентины? У этой команды очень сильная поддержка народа. Так происходит во всех состязаниях. Хотя завтра на стадионе будут французские болельщики, большинство будет за Аргентину. Я ожидаю праздничной атмосферы. Аргентинский народ зажигательный. Они болеют за свою команду до конца. Праздничная атмосфера, много песен. Благо, будет такая атмосфера в таком матче. Это финал. Однако наших соперников не будет на трибунах, но будут на поле. Одна из сборных получит третью звезду на своей футболке после этой игры».

Отметим, что финал Мундиаля между Аргентиной и Францией состоится уже сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.