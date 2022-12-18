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Уимблдон
18 декабря 2022, 04:30 | Обновлено 18 декабря 2022, 04:33
226
0

«Лучшие игроки». Лидер британского тенниса поддержал игроков из рф

Кэмерон Норри не против участия россиян и белорусов на Уимблдоне

18 декабря 2022, 04:30 | Обновлено 18 декабря 2022, 04:33
226
0
«Лучшие игроки». Лидер британского тенниса поддержал игроков из рф
Instagram. Кэмерон Норри

Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри не против возвращения игроков из россии и беларуси на Уимблдон в следующем сезоне:

«Для меня главное, чтобы играли лучшие игроки в мире. Я чувствовал, что прошлый год был тяжелым для этих ребят, особенно для Даниила Медведева и Андрея Рулева, у которых были шансы выиграть Уимблдон. Тем более я знаю, как много эти ребята пожертвовали в своей карьере, и их цели, очевидно, очень высоки – выигрывать турниры Grand Slam. Так что мне действительно было жаль этих ребят.

Что касается меня, то я сосредоточусь на своих делах и продолжу совершенствоваться. В этом году, на Уимблдоне меня был отличный результат, и я надеюсь повторить его в следующем году и набрать какие-то очки».

Российские и белорусские игроки были отстранены от Уимблдона из-за полномасштабного вторжение россии в Украину, в результате чего АТР лишила турнир рейтинговых очков. Сам Норри дошел в этом сезоне до полуфинала на этих соревнованиях.

К слову, недавно стало известно, что ATP требует от британского тенниса 1 миллион долларов штрафа из-за бана россиян и белорусов.

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Источник France24
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