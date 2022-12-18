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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 04:10 |
84
0

Лионель СКАЛОНИ: «На моем месте хотел бы быть каждый аргентинец»

Главный тренер Аргентины – о предстоящем финале ЧМ-2022 по футболу

18 декабря 2022, 04:10 |
84
0
Лионель СКАЛОНИ: «На моем месте хотел бы быть каждый аргентинец»
Twitter. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони дал предматчевую пресс-конференцию накануне финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре против национальной команды Франции:

«Я работаю главным тренером национальной сборной – на моем месте хотел бы быть каждый аргентинец. Горжусь и очень доволен моментом, который мы переживаем. Мы стоим на пороге финала чемпионата мира. Пройти этот путь с прекрасной командой, которую мы имеем, и в то же время время иметь возможность поделиться этим с семьей – это нечто невероятное.

Наш величайший триумф состоит в том, что каждый футболист чувствует себя частью команды, даже те ребята, которые мало играли. Для нас это фундаментально.

Дуэль Мбаппе против Месси? Завтра состоится игра Аргентины против Франции, а не Месси против Мбаппе. Есть много исполнителей, которые могут решить судьбу матча. Мбаппе – очень хороший игрок, и он продолжит прогрессировать.

Арбитр? Поляк уже судил наш матч против Франции в россии, и это было хорошо. Доступных камер сейчас так много, что я не думаю, что это может повредить кому-то.

Что касается вируса, который якобы есть у французских игроков. Не могу ничего сказать, потому что у нас нет официального подтверждения. Мы готовим свой обычный план на игру. Знаем сильные стороны Франции и будем акцентировать внимание на них. Аргентина постарается решить все до серии пенальти. Если она будет, мы выберем лучших.

Последний матч Месси на чемпионате мира? Надеюсь, если Лео сказал, что это будет его последняя игра, то какой сценарий может быть лучше, чем выиграть финал ЧМ. Есть фраза, которую все любят употреблять, что финал выиграют, а не играют».

Отметим, что финал Мундиаля между Аргентиной и Францией состоится уже сегодня, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Marca
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