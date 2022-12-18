Произвол Инфантино не останется в стороне. Ла Лига готовит иск к ФИФА

Испанские футбольные функционеры готовят иск к ФИФА из-за произвола президента ассоциацаии Джанни Инфантино и его подчиненных в юридическом поле.

Дело в том, что ФИФА планирует пересмотреть форматы национального и клубного чемпионата мира: клубный ЧМ хотят проводить раз в четыре года с 2025 года и с участием 32 команд. Представителям Ла Лиги такое решение явно не понравилось:

«Эти решения, приняты в одностороннем порядке и без предупреждения наносят необратимый ущерб футбольной экосистеме. При помощи этих решений ФИФА отходит от цели защиты футбольной экосистемы и баланса между национальным и международным футболом.

Учитывая, что эти решений были приняты без консультаций и согласований со сторонами, которых они касаются (национальные лиги, клубы, игроки), Ла Лига анонсирует, что будет изучать юридические возможности, чтобы предостеречь проведение клубного ЧМ в заявленном формате», – говорится в заявлении на сайте Ла Лиги.