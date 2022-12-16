Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира

С 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Появится новая версия клубного чемпионата мира. С 2025 года в нем будут участвовать 32 команды. Этот турнир станет похож на чемпионат мира среди сборных», – сказал Инфантино.

Возможно, это ответ ФИФА на желание топ-команд создать Суперлигу. И это удар на опережение.