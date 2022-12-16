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16 декабря 2022, 12:58 |
1633
1

Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира

У ФИФА своя суперлига

16 декабря 2022, 12:58 |
1633
1
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира

С 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Появится новая версия клубного чемпионата мира. С 2025 года в нем будут участвовать 32 команды. Этот турнир станет похож на чемпионат мира среди сборных», – сказал Инфантино.

Возможно, это ответ ФИФА на желание топ-команд создать Суперлигу. И это удар на опережение.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andrey_1992
черговий грошовий піар, не бачу взагалі ніяких перспектив цього турніру
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