Другие новости16 декабря 2022, 12:58 |
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Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
У ФИФА своя суперлига
16 декабря 2022, 12:58 |
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С 2025 года в клубном чемпионате мира будут участвовать 32 команды. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Появится новая версия клубного чемпионата мира. С 2025 года в нем будут участвовать 32 команды. Этот турнир станет похож на чемпионат мира среди сборных», – сказал Инфантино.
Возможно, это ответ ФИФА на желание топ-команд создать Суперлигу. И это удар на опережение.
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Комментарии 1
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черговий грошовий піар, не бачу взагалі ніяких перспектив цього турніру
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