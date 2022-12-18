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18 декабря 2022, 01:30 |
62
0

Где продолжит карьеру Суарес? Возможный вариант – мексиканский клуб

Звездный уругваец вел переговоры с «Крус Асуль»

18 декабря 2022, 01:30 |
62
0
Где продолжит карьеру Суарес? Возможный вариант – мексиканский клуб
Instagram. Луис Суарес

Президент мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» Виктор Веласкес заявил, что звездный уругвайский футболист Луис Суарес контактировал с его клубом и вел переговоры на счет подписание контракта:

«У меня пока нет для вас новостей, но мы вели переговоры. Наше намерение состоит в том, чтобы привести Луиса Суареса в «Крус Асуль». Нам просто нужно набраться терпения и искать один или два других трансфера вдобавок к этому. Помимо нападающего, мы также ищем левого защитника», — приводит слова Веласкеса AS.

Отметим, что Суарес играл за сборную Уругвая на ЧМ-2022 в Катаре. Вместе с командой Луис не смог выйти в плей-офф турнира.

К слову, Луис Суарес сейчас является свободным агентом. Последним клубом форварда был «Насьональ» из Монтевидео.

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Луис Суарес трансферы Крус Асуль
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Источник AS
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