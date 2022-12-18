Где продолжит карьеру Суарес? Возможный вариант – мексиканский клуб

Президент мексиканского футбольного клуба «Крус Асуль» Виктор Веласкес заявил, что звездный уругвайский футболист Луис Суарес контактировал с его клубом и вел переговоры на счет подписание контракта:

«У меня пока нет для вас новостей, но мы вели переговоры. Наше намерение состоит в том, чтобы привести Луиса Суареса в «Крус Асуль». Нам просто нужно набраться терпения и искать один или два других трансфера вдобавок к этому. Помимо нападающего, мы также ищем левого защитника», — приводит слова Веласкеса AS.

Отметим, что Суарес играл за сборную Уругвая на ЧМ-2022 в Катаре. Вместе с командой Луис не смог выйти в плей-офф турнира.

К слову, Луис Суарес сейчас является свободным агентом. Последним клубом форварда был «Насьональ» из Монтевидео.