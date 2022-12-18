Никому не обязан. Защитник сборной Хорватии посвятил бронзу ЧМ самому себе
Йосип Шутало подвел итоги матча за 3-е место
Хорватский защитник Йосип Шутало прокомментировал добытую бронзовую медаль на ЧМ-2022 по футболу в футболке национальной команды:
«За два дня до матча тренер предупредил меня, что я буду играть. Он сказал, чтобы я просто играл в свою игру и что он знает о моих качествах. Я ждал этого. Я пытался выполнить эту задачу наилучшим образом. Я действительно горжусь нашим достижением.
Я думаю, что только через несколько дней мы поймем, что мы сделали на самом деле. Я хочу посвятить этот успех себе, потому что я думаю, что заслужил его. Я работал для этого всю свою жизнь, но, конечно, я также хочу посвятить медаль моей семье и всей Хорватии».
Отметим, что в матче за 3-е место на ЧМ-2022 по футболу сыграли сборные Хорватии и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.
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