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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 18 декабря 2022, 01:28
347
0

Никому не обязан. Защитник сборной Хорватии посвятил бронзу ЧМ самому себе

Йосип Шутало подвел итоги матча за 3-е место

18 декабря 2022, 01:15 | Обновлено 18 декабря 2022, 01:28
347
0
Никому не обязан. Защитник сборной Хорватии посвятил бронзу ЧМ самому себе
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Шутало

Хорватский защитник Йосип Шутало прокомментировал добытую бронзовую медаль на ЧМ-2022 по футболу в футболке национальной команды:

«За два дня до матча тренер предупредил меня, что я буду играть. Он сказал, чтобы я просто играл в свою игру и что он знает о моих качествах. Я ждал этого. Я пытался выполнить эту задачу наилучшим образом. Я действительно горжусь нашим достижением.

Я думаю, что только через несколько дней мы поймем, что мы сделали на самом деле. Я хочу посвятить этот успех себе, потому что я думаю, что заслужил его. Я работал для этого всю свою жизнь, но, конечно, я также хочу посвятить медаль моей семье и всей Хорватии».

Отметим, что в матче за 3-е место на ЧМ-2022 по футболу сыграли сборные Хорватии и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.

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Источник Sport.ua
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