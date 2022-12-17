Чемпионат мира17 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2022, 23:32
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Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины. Что случилось?
36-летний нападающий сборной Франции имеет проблемы с коленом
17 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2022, 23:32
1777
0
Форвард сборной Франции Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины.
36-летний нападающий имеет проблемы с коленом, и его выход на поле в воскресном матче находится под вопросом.
17 декабря на вечерней тренировке коуч сборной Франции Дидье Дешам наигрывал Маркуса Тюрама на месте Оливье Жиру.
Жиру на мундиале забил 4 гола в 5 матчах. Финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франция состоится 18 декабря в 17:00.
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