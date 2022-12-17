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  4. Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины. Что случилось?
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2022, 23:32
1777
0

Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины. Что случилось?

36-летний нападающий сборной Франции имеет проблемы с коленом

17 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2022, 23:32
1777
0
Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины.

36-летний нападающий имеет проблемы с коленом, и его выход на поле в воскресном матче находится под вопросом.

17 декабря на вечерней тренировке коуч сборной Франции Дидье Дешам наигрывал Маркуса Тюрама на месте Оливье Жиру.

Жиру на мундиале забил 4 гола в 5 матчах. Финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франция состоится 18 декабря в 17:00.

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Источник L'Equipe
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