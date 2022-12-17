АНТОНОВ: «Клуб Олимпик сегодня на паузе. Но юридически он существует»

Бывший генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал о ситуации с донецким клубом:

«Футбольный клуб «Олимпик» сейчас на паузе. Сколько она продлится, никто не знает. УАФ предоставила каникулы для некоторых клубов Первой лиги, и есть время подумать о дальнейшем.

Юридически клуб существует, как благотворительный фонд «Олимпик». Пока намерений нашего президента возобновлять дальнейшую работу нет. А вообще, мы клуб передали в хорошие руки нашим друзьям, они занимались им. Когда проходил чемпионат Первой лиги 2021–22, то вы могли видеть, что на матчах команды сидел уже другой президент. Люди взялись с энтузиазмом за дело, но война внесла свои негативные коррективы в новый виток истории «Олимпика».

Для нас же этот проект на паузе. Один клубный автобус мы продали команде из Мариуполя, «Яруду». А второй стоит пока. Ждет своей участи.

Они хотели объединиться с «Олимпиком»? Не знаю, мне таких предложений не поступало. Когда-то была возможность объединиться с «Десной», но потом, подумав и все взвесив, каждый президент решил остаться при своих. Касательно «Яруда». Когда встал вопрос о продаже клубного имущества, мы с «Ярудом» плотно на эти темы общались и в итоге автобус продали им».