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  4. Алексей АНТОНОВ: «Телепул? Setanta осталась в шоке от происходящего»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 04:07 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:17
149
0

Алексей АНТОНОВ: «Телепул? Setanta осталась в шоке от происходящего»

Экс-гендиректор «Олимпика»: в футболе действует принцип: лебедь, рак и щука

17 декабря 2022, 04:07 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:17
149
0
Алексей АНТОНОВ: «Телепул? Setanta осталась в шоке от происходящего»
ФК Олимпик. Алексей Антонов

Бывший генеральный директор донецкого клуба «Олимпик» Алексей Антонов рассказал, почему в УПЛ провалилась идея с телепулом:

«Я был в рабочей группе, когда УПЛ занималась телепулом. Были очень грамотные профессионалы. Представители Шахтера, Динамо, телевизионных компаний. Мы собирались не на одно совещание, нас было 10–12 человек. И все можно было бы создать, и УПЛ была готова к этому.

Но, поскольку в украинском футболе действует принцип «лебедь, рак и щука», то уже в середине проекта поняли, что ничего не родится. «Динамо», «Днепр-1» работали с «плюсами», и у каждого были свои приоритеты, создать ОТТ-платформу стало по итогу нереальным.

У меня осталось много документов с тех времен по созданию тв-платформы УПЛ. Боюсь, они не пригодятся, и уже и не срастется с телепулом. Даже Setanta, когда зашла в Украину, мягко говоря, осталась в шоке от происходящего, потому что на сегодняшний день и УПЛ, и УАФ ‒ импотенты в плане решения этих вопросов.

В УПЛ было очень много стремления в этих вопросах. Особенно старался Женя Дикий – он, наверное, единственный человек, который хотел развития и что-то пытался делать. Но прыгнуть выше головы ему не дали».

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телепул Украинская Премьер-лига Алексей Антонов (Олимпик) Setanta Sports Евгений Дикий Украинская ассоциация футбола
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Источник FanDay
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