Экс-игрок сборной Германии: Доверия к ФИФА стало еще меньше из-за Инфантино

39-летний бывший защитник сборной Германии Филипп Лам обрушился с критикой на президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его странной деятельности во главе организации.

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«Из-за высшего руководства доверия к ФИФА стало еще меньше. Все больше и больше складывается впечатление, будто Инфантино не ищет лучших решений в интересах футбола, что ему попросту не хватает честности. Нет впечатления, что он хочет внести какие-либо изменения. Он просто извлекает выгоду из футбола. И это проблема ФИФА – организации, расположенной в Европе, – а не футбола.

И единственный способ изменить ситуацию – сосредоточиться на создании прозрачной процедуры выбора хозяев ЧМ», – уверен Лам.