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17 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:59
1145
1

Экс-игрок сборной Германии: Доверия к ФИФА стало еще меньше из-за Инфантино

Филипп Лам – о деятельности Международной федерации футбола

17 декабря 2022, 21:57 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:59
1145
1
Экс-игрок сборной Германии: Доверия к ФИФА стало еще меньше из-за Инфантино
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

39-летний бывший защитник сборной Германии Филипп Лам обрушился с критикой на президента ФИФА Джанни Инфантино из-за его странной деятельности во главе организации.

«Из-за высшего руководства доверия к ФИФА стало еще меньше. Все больше и больше складывается впечатление, будто Инфантино не ищет лучших решений в интересах футбола, что ему попросту не хватает честности. Нет впечатления, что он хочет внести какие-либо изменения. Он просто извлекает выгоду из футбола. И это проблема ФИФА – организации, расположенной в Европе, – а не футбола.

И единственный способ изменить ситуацию – сосредоточиться на создании прозрачной процедуры выбора хозяев ЧМ», – уверен Лам.

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Комментарии 1
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Dreifus
Ну так баллотировался бы. А то разговоров много, а по итогу на выборах один кандидат.
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