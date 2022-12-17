Модрич поделился планами дальнейшей карьеры в сборной Хорватии

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич признался, что еще не планирует завершать карьеру в сборной команде Хорватии.

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В субботу, 17 декабря, сборная Хорватии на чемпионате мира в Катаре завоевала бронзовые награды, обыграв в матче за 3-е место команду Марокко – 2:1.

«Мы сделали что-то действительно важное для хорватского футбола. Конечно, хотели золота, опять были близки. Но мы можем гордиться своей игрой и возвращаемся в Хорватию победителями.

Хорватия – это не чудо, которое случается каждые 20 лет. Я не могу сейчас назвать нас темной лошадкой. Мы можем по праву считаться силой в мировом футболе. У нашего футбола светлое будущее. Я прошел через все и вся. Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, как действовать», – признался Модрич.