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Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 20:13 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:12
2973
2

Красноречивое утверждение. Мудрик поделился фото нового тату

Полузащитник сделал надпись у себя на шее

17 декабря 2022, 20:13 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:12
2973
2
Красноречивое утверждение. Мудрик поделился фото нового тату
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летней хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик в своем Инстаграм опубликовал фотографию, на которой показал новую татуировку, сделанную у себя на шее.

«Таланта недостаточно», – гласит перевод фразы с английского, которая отныне размещена на шее Мудрика.

Как известно, весьма вероятно, что в предстоящее трансферное окно Михаил Мудрик сменит «Шахтер» на другой клуб. Главным претендентом на него называется лондонский «Арсенал». Однако не так давно украинец якобы попал в шорт-лист другого клуба из английской столицы – «Челси».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк фото
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Ванчак
І що втих тінейдженрів в голові, хєрнею всякою себе обписують і вважають, що це класно((( Напиши англійською, що ти долбєнь собі на чолі, барани, бля!!!
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+3
Burevestnik
ну дуже чудове тату, чи ту те  
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0
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