Красноречивое утверждение. Мудрик поделился фото нового тату

21-летней хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик в своем Инстаграм опубликовал фотографию, на которой показал новую татуировку, сделанную у себя на шее.

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«Таланта недостаточно», – гласит перевод фразы с английского, которая отныне размещена на шее Мудрика.

Как известно, весьма вероятно, что в предстоящее трансферное окно Михаил Мудрик сменит «Шахтер» на другой клуб. Главным претендентом на него называется лондонский «Арсенал». Однако не так давно украинец якобы попал в шорт-лист другого клуба из английской столицы – «Челси».