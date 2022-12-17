Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Хорваты обыграли сборную Марокко со счетом 2:1 в поединке за третье место ЧМ-2022
В субботу, 17 декабря, состоялся матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.
Все три гола были забиты в основное время матча. Хорватия впервые за 24 года выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время.
На ЧМ-1998 хорваты победили в основное время сборную Нидерландов также со счетом 2:1 и также в игре за третье место.
После этого Хорватия в течение 10 матчей подряд не могла выиграть в плей-офф. Добиться победы удалось в 11-й по счету игре.
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