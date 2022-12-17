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  4. Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Чемпионат Европы
17 декабря 2022, 19:55 |
1500
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Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года

Хорваты обыграли сборную Марокко со счетом 2:1 в поединке за третье место ЧМ-2022

17 декабря 2022, 19:55 |
1500
0
Хорватия выиграла матч плей-офф в основное время. На это ушло 24 года
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, состоялся матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватов.

Все три гола были забиты в основное время матча. Хорватия впервые за 24 года выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время.

На ЧМ-1998 хорваты победили в основное время сборную Нидерландов также со счетом 2:1 и также в игре за третье место.

После этого Хорватия в течение 10 матчей подряд не могла выиграть в плей-офф. Добиться победы удалось в 11-й по счету игре.

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Источник Sport.ua
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