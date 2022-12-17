Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2022, 19:29 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:41
87
0

АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»

Бывший гендиректор «Олимпика» рассказал о судебном процессе вокруг УАФ

17 декабря 2022, 19:29 | Обновлено 17 декабря 2022, 19:41
87
0
АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»
УАФ. Андрей Павелко

Бывший генеральный директор донецкого клуба «Олимпик» Алексей Антонов рассказал, почему возник судебный процесс вокруг руководителей УАФ – Андрея Павелко и Юрия Записоцкого:

«Здесь надо рассуждать взвешенно. Происходящее в УАФ есть позор для нашей страны. Мы всегда знали, что там не все ровно, начиная от космических зарплат людей, которые приближены к Андрею Васильевичу.

Возьмите тот же детский футбол, женский футбол… На детский футбол выделялись мизерные копейки. Женский футбол, как тяжелая ноша, легла на плечи клубов Премьер лиги. Но почему-то не на УАФ. А где завод по изготовлению искусственных газонов? Там и ныне… Изначально безграмотно выстроенная политика УАФ привела к тому, что на сегодня есть в нашем футболе в целом.

Этот ком нарастал и, рано или поздно, должен был рассыпаться. Я думаю, что это только вершина айсберга. Если компетентные органы будут копать глубже, то накопают такое, что даже страшно будет озвучить. Мы долго боролись с произволом в УАФ, а итогом стало пожизненное отстранение от футбола Влада Гельзина. В большей степени, футбольный клуб «Олимпик» из-за этого и закончил свое существование.

Что-то вызывающее в адрес УАФ говорить уже не хочется, ведь после драки кулаками не машут. Пусть с ними разбираются те, кому положено. Там творится беззаконие».

По теме:
Алексей АНТОНОВ: «Телепул? Setanta осталась в шоке от происходящего»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Олег ДУЛУБ: «Мы потеряли лидеров и легионеров, однако качество игры радует»
Украинская Премьер-лига Алексей Антонов (Олимпик) Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Юрий Записоцкий Владислав Гельзин коррупция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Биатлон | 17 декабря 2022, 16:00 3
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки

Победительница спринта Анна Магнуссон вылетела за пределы топ-10

Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Война | 17 декабря 2022, 09:59 17
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве
Шевченко рассказал, что мог стать жертвой атаки беспилотника в Киеве

Экс-тренер сборной Украины находился недалеко от взрыва

Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном
Футбол | 16.12.2022, 19:51
Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном
Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Футбол | 17.12.2022, 13:50
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Футбол | 17.12.2022, 18:45
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
ФОТО. «Мне все равно». Загадочный пост Бензема накануне финала ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 16
Футбол
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
16.12.2022, 09:15 3
Футбол
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 4
Футбол
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
16.12.2022, 19:33 14
Футбол
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
16.12.2022, 16:28 4
Биатлон
Он дрался с Руисом. Выхрист узнал имя следующего соперника и дату боя
Он дрался с Руисом. Выхрист узнал имя следующего соперника и дату боя
15.12.2022, 17:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности