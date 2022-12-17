АНТОНОВ: «Дело Павелко – вершина айсберга. Это позор для нашей страны»

Бывший генеральный директор донецкого клуба «Олимпик» Алексей Антонов рассказал, почему возник судебный процесс вокруг руководителей УАФ – Андрея Павелко и Юрия Записоцкого:

«Здесь надо рассуждать взвешенно. Происходящее в УАФ есть позор для нашей страны. Мы всегда знали, что там не все ровно, начиная от космических зарплат людей, которые приближены к Андрею Васильевичу.

Возьмите тот же детский футбол, женский футбол… На детский футбол выделялись мизерные копейки. Женский футбол, как тяжелая ноша, легла на плечи клубов Премьер лиги. Но почему-то не на УАФ. А где завод по изготовлению искусственных газонов? Там и ныне… Изначально безграмотно выстроенная политика УАФ привела к тому, что на сегодня есть в нашем футболе в целом.

Этот ком нарастал и, рано или поздно, должен был рассыпаться. Я думаю, что это только вершина айсберга. Если компетентные органы будут копать глубже, то накопают такое, что даже страшно будет озвучить. Мы долго боролись с произволом в УАФ, а итогом стало пожизненное отстранение от футбола Влада Гельзина. В большей степени, футбольный клуб «Олимпик» из-за этого и закончил свое существование.

Что-то вызывающее в адрес УАФ говорить уже не хочется, ведь после драки кулаками не машут. Пусть с ними разбираются те, кому положено. Там творится беззаконие».