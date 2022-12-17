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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:26 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:35
970
0

Месси засвидетельствовал настрой Аргентины на финал ЧМ-2022 с Францией

Аргентинский нападающий поделился своим настроем

17 декабря 2022, 18:26 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:35
970
0
Месси засвидетельствовал настрой Аргентины на финал ЧМ-2022 с Францией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в своем Инстаграм сообщил, что готов к финальному поединку чемпионата мира 2022 года со сборной Франции.

«Я готов. Вперед, Аргентина», – написал Месси.

Решающая игра мундиаля в Катаре Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Лионель Месси назвал главное открытие ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

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Источник Sport.ua
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