Чемпионат мира17 декабря 2022, 18:26 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:35
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Месси засвидетельствовал настрой Аргентины на финал ЧМ-2022 с Францией
Аргентинский нападающий поделился своим настроем
17 декабря 2022, 18:26 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:35
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в своем Инстаграм сообщил, что готов к финальному поединку чемпионата мира 2022 года со сборной Франции.
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«Я готов. Вперед, Аргентина», – написал Месси.
Решающая игра мундиаля в Катаре Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.
Ранее Лионель Месси назвал главное открытие ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.
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