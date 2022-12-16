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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 10:16 | Обновлено 16 декабря 2022, 10:26
1726
0

Месси назвал главное открытие ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины

Легендарный нападающий – о лучшем игроке среди партнеров по команде

16 декабря 2022, 10:16 | Обновлено 16 декабря 2022, 10:26
1726
0
Месси назвал главное открытие ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (слева) и Хулиан Альварес

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал оценку игре Хулиана Альвареса на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Никто и представить себе не мог, что Хулиан проявит себя таким важным игроком для нас. Помощь, которую он нам оказал, можно назвать абсолютно впечатляющей. Он экстраординарен на протяжении всего чемпионата мира, но особенно выделялся в матче с Хорватией. Он управлял игрой, боролся, создавал моменты, бился за команду. Для нас он стал удивительным открытием. Он заслужил все это. Он прекрасный парень», – рассказал Месси.

22-летний Хулиан Альварес на ЧМ-2022 забил четыре гола в шести матчах. Сборная Аргентины, как известно, вышла в финал мундиаля в Катаре, где в воскресенье, 18 декабря, сыграет с командой Франции.

Ранее Лионель Месси высказал предположение, что не сможет сыграть на ЧМ-2026.

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Источник Manchester Evening News
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