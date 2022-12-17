Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич стал со-рекордсменом чемпионатов мира
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:20
146
0

Модрич стал со-рекордсменом чемпионатов мира

Хорват вписал свое имя в историю

17 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 17 декабря 2022, 18:20
146
0
Модрич стал со-рекордсменом чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич с первых минут принимает участие в матче за 3-е место на ЧМ-2022 с командой Марокко.

Таким образом, 37-летний игрок занес себе в активе участие во всех семи матчах своей сборной на ЧМ-2022. Ранее аналогичным достижением в возрасте 37 и более лет смогли отметиться лишь вратари. На ЧМ-1990 этот результат покорился английскому голкиперу Питеру Шилтону, а на ЧМ-1982 – итальянцу Дино Дзоффу.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.

По теме:
Наравне с топами, лучше только Месси. Перишич феерит на трех последних ЧМ
ВИДЕО. В раздевалку. Хорватия забила второй гол в ворота Марокко
Гвардиол обновил голевое достижение сборной Хорватии на ЧМ
ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Марокко сборная Хорватии по футболу сборная Марокко по футболу Лука Модрич
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бордо с Игнатенко обыграл Боавишту
Футбол | 17 декабря 2022, 12:56 0
ВИДЕО. Бордо с Игнатенко обыграл Боавишту
ВИДЕО. Бордо с Игнатенко обыграл Боавишту

Украинец провел на поле один тайм

Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Футбол | 17 декабря 2022, 13:50 0
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Все решено. Дешам ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер Франции заявил, что к финалу будут готовы 24 игрока

ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»
Футбол | 16.12.2022, 21:12
ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»
ЗОЗУЛЯ: «Шевченко фоткается с Инфантино, у которого руки в дерьме денег рф»
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Война | 17.12.2022, 10:55
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
Хоть завтра. Зеленский заявил о готовности выйти на ринг с путиным
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Футбол | 16.12.2022, 19:33
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
15.12.2022, 21:24 58
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Я уволил 10 генералов, еще один застрелился»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Я уволил 10 генералов, еще один застрелился»
16.12.2022, 15:11
Война
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
16.12.2022, 12:58 4
Футбол
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 4
Футбол
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 16
Футбол
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
15.12.2022, 16:15 3
Биатлон
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
Анси-2022. Магнуссон выиграла спринт, Билосюк заняла 29 место
16.12.2022, 16:28 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности