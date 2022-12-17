Модрич стал со-рекордсменом чемпионатов мира

37-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич с первых минут принимает участие в матче за 3-е место на ЧМ-2022 с командой Марокко.

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Таким образом, 37-летний игрок занес себе в активе участие во всех семи матчах своей сборной на ЧМ-2022. Ранее аналогичным достижением в возрасте 37 и более лет смогли отметиться лишь вратари. На ЧМ-1990 этот результат покорился английскому голкиперу Питеру Шилтону, а на ЧМ-1982 – итальянцу Дино Дзоффу.

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Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Марокко.