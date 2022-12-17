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  4. Первая учительница Месси: «Благодарю Бога за то, что учила тебя, Лео»
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 16:40 |
322
1

Первая учительница Месси: «Благодарю Бога за то, что учила тебя, Лео»

Моника Домино обратилась к звездному аргентинцу перед финалом ЧМ-2022

17 декабря 2022, 16:40 |
322
1
Первая учительница Месси: «Благодарю Бога за то, что учила тебя, Лео»
Instagram. Лионель Месси

Первая учительница звездного аргентинского форварда Лионеля Месси Моника Домино обратилась к игроку перед финалом ЧМ-2022 по футболу:

«Я все еще не могу в это поверить.... Подумать только – я научила Месси читать и писать!

Я хочу увидеть его, потому что у меня все хорошо, мне проводят обследования сердца, и перед смертью я хочу обнять его. Это письмо для тебя, Лео:

Привет, Месси. Я благодарю Бога за то, что была твоей учительницей. Спасибо тебе за то, что ты такой, какой ты есть. Никогда не меняйся. Ты простой, скромный, замечательный человек, товарищ.

Спасибо тебе за то, что позволил мне почувствовать гордость за то, что я являюсь частью твоей жизни. Извини за мою требовательность. Спасибо тебе за то, что ты подарил нам невероятное счастье в период стольких неудач, потому что ты знал, как привести свою команду туда, где она находится.

Видеть тебя счастливым – это мое счастье. Мне нравится, что ты можешь выражать свои чувства. Благодарю тебя за твою славу. Я бы с удовольствием обняла тебя. Вы уже осчастливили нас тем, что прошли до самого конца. Желаю удачи. Мы любим тебя».

Отметим, что финальный матч Мундиаля между сборными Аргентины и Франции состоится уже завтра, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Ole
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ALKOSruLKA
...коли людина чогось досягає, всі починають примазуватися
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