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WTA
17 декабря 2022, 16:26 | Обновлено 17 декабря 2022, 16:39
157
0

Тренер Свентек: «Уимблдон поступил правильно, отстранив теннисистов рф»

Томаш Викторовски – о решении Уимблдона

17 декабря 2022, 16:26 | Обновлено 17 декабря 2022, 16:39
157
0
Тренер Свентек: «Уимблдон поступил правильно, отстранив теннисистов рф»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Викторовски (слева) и Ига Свёнте

Томаш Викторовски, который тренирует первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, высказался об отстранении рашистских и белорусских представителей от Уимблдонского турнира.

«Лично я считаю, что Уимблдон поступил правильно, жестко отстранив теннисистов из России и Беларуси. Дарья Касаткина – единственная теннисистка из той части мира, с которой я вообще общаюсь. Как и с ее тренером. Мы не друзья, мы не проводим время вместе, но и не игнорируем друг друга, совсем наоборот. Тренируемся с Дашей как с единственной русской спортсменкой.

Тур воспринял действия России очень мягко. Жесткие решения нужно было принимать раньше. Мы перестали ездить в Китай во время дела с Пэн Шуай, а то, что произошло в феврале, заслуживало более серьезной реакции. Ига также много раз высказывала свои взгляды на войну в Украине», – рассказал Викторовски.

Ранее сообщалось, что Свёнтек обошла Ангелик Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

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Ига Свёнтек Томаш Викторовски российско-украинская война
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