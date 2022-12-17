Тренер Свентек: «Уимблдон поступил правильно, отстранив теннисистов рф»

Томаш Викторовски, который тренирует первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, высказался об отстранении рашистских и белорусских представителей от Уимблдонского турнира.

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«Лично я считаю, что Уимблдон поступил правильно, жестко отстранив теннисистов из России и Беларуси. Дарья Касаткина – единственная теннисистка из той части мира, с которой я вообще общаюсь. Как и с ее тренером. Мы не друзья, мы не проводим время вместе, но и не игнорируем друг друга, совсем наоборот. Тренируемся с Дашей как с единственной русской спортсменкой.

Тур воспринял действия России очень мягко. Жесткие решения нужно было принимать раньше. Мы перестали ездить в Китай во время дела с Пэн Шуай, а то, что произошло в феврале, заслуживало более серьезной реакции. Ига также много раз высказывала свои взгляды на войну в Украине», – рассказал Викторовски.

Ранее сообщалось, что Свёнтек обошла Ангелик Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира.