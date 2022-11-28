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  4. Свёнтек обошла Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира
WTA
28 ноября 2022, 10:48 |
214
0

Свёнтек обошла Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Впереди Моресмо и Азаренко

28 ноября 2022, 10:48 |
214
0
Свёнтек обошла Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек начала 35-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга.

По этому показателю она обогнала уже 14 экс-первых ракеток мира.

Следующими «целями» станут достижения Амели Моресмо (39 недель) и Виктории Азаренко (51). Француженку Ига сможет опередить уже 2 января, представительницу рб – после турнира в Индиан-Уэллс.

Отметим, что Свёнтек на 6 тысяч очков опережает идущую второй в рейтинге Онс Жабер и, вероятно, пробудет в статусе первой ракетки мира еще как минимум полгода.

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