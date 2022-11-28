Свёнтек обошла Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Польская теннисистка Ига Свёнтек начала 35-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга.

По этому показателю она обогнала уже 14 экс-первых ракеток мира.

Следующими «целями» станут достижения Амели Моресмо (39 недель) и Виктории Азаренко (51). Француженку Ига сможет опередить уже 2 января, представительницу рб – после турнира в Индиан-Уэллс.

Отметим, что Свёнтек на 6 тысяч очков опережает идущую второй в рейтинге Онс Жабер и, вероятно, пробудет в статусе первой ракетки мира еще как минимум полгода.