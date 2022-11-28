Свёнтек обошла Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Впереди Моресмо и Азаренко
Польская теннисистка Ига Свёнтек начала 35-ю неделю на первой строчке мирового рейтинга.
По этому показателю она обогнала уже 14 экс-первых ракеток мира.
Следующими «целями» станут достижения Амели Моресмо (39 недель) и Виктории Азаренко (51). Француженку Ига сможет опередить уже 2 января, представительницу рб – после турнира в Индиан-Уэллс.
Отметим, что Свёнтек на 6 тысяч очков опережает идущую второй в рейтинге Онс Жабер и, вероятно, пробудет в статусе первой ракетки мира еще как минимум полгода.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
На россии футбол погиб окончательно