Голкипер Аргентины назвал главное преимущество его сборной перед Францией
Эмилиано Мартинес – о капитане команды Лионеле Месси
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от будущего финального матча чемпионата мира 2022 с командой Франции, который состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.
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«У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников – это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.
Я видел отличного Лео [Месси] на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он еще лучше: физически и в футбольном плане. Это даёт нам много энергии и счастья», – рассказал Мартинес.
Ране Эмилиано Мартинес высказался об уровне игры Месси в настоящий момент.
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