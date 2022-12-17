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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 16:05 | Обновлено 17 декабря 2022, 16:08
637
0

Голкипер Аргентины назвал главное преимущество его сборной перед Францией

Эмилиано Мартинес – о капитане команды Лионеле Месси

17 декабря 2022, 16:05 | Обновлено 17 декабря 2022, 16:08
637
0
Голкипер Аргентины назвал главное преимущество его сборной перед Францией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился ожиданиями от будущего финального матча чемпионата мира 2022 с командой Франции, который состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

«У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников – это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.

Я видел отличного Лео [Месси] на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он еще лучше: физически и в футбольном плане. Это даёт нам много энергии и счастья», – рассказал Мартинес.

Ране Эмилиано Мартинес высказался об уровне игры Месси в настоящий момент.

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Источник RMC Sport
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