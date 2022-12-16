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  4. Эмилиано МАРТИНЕС: «Месси может играть до 50 лет»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 09:17 |
365
0

Эмилиано МАРТИНЕС: «Месси может играть до 50 лет»

Аргентинский вратарь – о звездном партнере по сборной

16 декабря 2022, 09:17 |
365
0
Эмилиано МАРТИНЕС: «Месси может играть до 50 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Голкипер национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мнением об игре своего соотечественника Лионеля Месси.

«Как по мне, Месси может играть до 50 лет. Он выглядит очень круто. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми.

То, как хорошо он бьет по мячу – это что-то. Он ставит мяч, смотрит на тебя и попадает в верхний угол ворот. А если он промахивается – то мяч все равно попадает в штангу или перекладину», - сказал Мартинес.

Напомним, 18 декабря сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира 2022 против Франции. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Metro
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