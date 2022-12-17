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  4. ФОТО. Сын Месси написал трогательную песню отцу и Аргентине перед финалом
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 15:35 |
1013
0

ФОТО. Сын Месси написал трогательную песню отцу и Аргентине перед финалом

Тьяго Месси посвятил песню всем аргентинцам

17 декабря 2022, 15:35 |
1013
0
ФОТО. Сын Месси написал трогательную песню отцу и Аргентине перед финалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Семья Месси

Старший сын звездного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Тьяго написал трогательную песню отцу и всей Аргентине перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Мама 10-летнего мальчика и жена Месси Антонелла Рокуццо опубликовала фото текста песни у себя в Instgram.

Текст песни:

Я родился в Аргентине,
На земле Диего и Лионеля
И детей Мальвинских островов,
Я буду помнить это всегда.

Я не могу тебе это объяснить,
Потому что ты этого не поймёшь.
Финалы, которые мы проиграли,
Я плакал после них столько лет.

Но теперь это в прошлом,
Потому что на «Маракане»
В финале с Бразилией
Папа снова выиграл.

Парни,
Мы нашли веру,
Я хочу, чтобы мы выиграли третий,
Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

И Диего,
Который смотрит на нас с неба,
Дон Диего и его мать
Аплодируют Лионелю.

Парни...
Теперь мы вернулись к мечте.
Я хочу, чтобы мы выиграли третий,
Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

Отметим, что финал Мундиаля между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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