ФОТО. Сын Месси написал трогательную песню отцу и Аргентине перед финалом
Тьяго Месси посвятил песню всем аргентинцам
Старший сын звездного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Тьяго написал трогательную песню отцу и всей Аргентине перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Мама 10-летнего мальчика и жена Месси Антонелла Рокуццо опубликовала фото текста песни у себя в Instgram.
Текст песни:
Я родился в Аргентине,
На земле Диего и Лионеля
И детей Мальвинских островов,
Я буду помнить это всегда.
Я не могу тебе это объяснить,
Потому что ты этого не поймёшь.
Финалы, которые мы проиграли,
Я плакал после них столько лет.
Но теперь это в прошлом,
Потому что на «Маракане»
В финале с Бразилией
Папа снова выиграл.
Парни,
Мы нашли веру,
Я хочу, чтобы мы выиграли третий,
Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.
И Диего,
Который смотрит на нас с неба,
Дон Диего и его мать
Аплодируют Лионелю.
Парни...
Теперь мы вернулись к мечте.
Я хочу, чтобы мы выиграли третий,
Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.
Отметим, что финал Мундиаля между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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