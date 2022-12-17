ФОТО. Сын Месси написал трогательную песню отцу и Аргентине перед финалом

Старший сын звездного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Тьяго написал трогательную песню отцу и всей Аргентине перед финалом ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Мама 10-летнего мальчика и жена Месси Антонелла Рокуццо опубликовала фото текста песни у себя в Instgram.

Текст песни:

Я родился в Аргентине,

На земле Диего и Лионеля

И детей Мальвинских островов,

Я буду помнить это всегда.

Я не могу тебе это объяснить,

Потому что ты этого не поймёшь.

Финалы, которые мы проиграли,

Я плакал после них столько лет.

Но теперь это в прошлом,

Потому что на «Маракане»

В финале с Бразилией

Папа снова выиграл.

Парни,

Мы нашли веру,

Я хочу, чтобы мы выиграли третий,

Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

И Диего,

Который смотрит на нас с неба,

Дон Диего и его мать

Аплодируют Лионелю.

Парни...

Теперь мы вернулись к мечте.

Я хочу, чтобы мы выиграли третий,

Я хочу, чтобы мы стали чемпионами мира.

Отметим, что финал Мундиаля между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.