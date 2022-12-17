Закрыть Мбаппе – главная цель. Известно, какие схемы наигрывали аргентинцы

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони на тренировке предложил игрокам наиграть три схемы: 5-3-2, 4-3-3 и 4-4-2. Первый вариант расстановки рассчитан на то, чтобы противостоять звездному нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе.

Состав при этой схеме выглядела следующим образом: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго де Поль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

После выхода Анхеля Ди Марии и Гонсало Монтьеля команда перестроилась на 4-3-3, с поля ушли Лисандро Мартинес и Молина.

Под конец тренировки Аргентина поменяла схему на 4-4-2 – вместо Ди Марии вышел Леандро Паредес.