ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал 14-летнего вундеркинда из Шеффилда

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с 14-летним нападающим «Шеффилд Юнайтед» Кайланом Мидвудом.

В борьбе за вундеркинда «горожане» опередили «Челси», «Ливерпуль», «Лидс» и «Ньюкасл».

Отметим, что Мидвуд выступал за юношеские команды «Шеффилда» и являлся лучшим игроком команды U-15.

К слову, недавно стало известно, что «Манчестер Сити» хочет подписать Букайо Сака.