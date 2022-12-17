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Англия
17 декабря 2022, 14:30 | Обновлено 17 декабря 2022, 14:44
491
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал 14-летнего вундеркинда из Шеффилда

Кайлан Мидвуд стал игроком английского гранда

17 декабря 2022, 14:30 | Обновлено 17 декабря 2022, 14:44
491
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал 14-летнего вундеркинда из Шеффилда
Twitter. Кайлан Мидвуд

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с 14-летним нападающим «Шеффилд Юнайтед» Кайланом Мидвудом.

В борьбе за вундеркинда «горожане» опередили «Челси», «Ливерпуль», «Лидс» и «Ньюкасл».

Отметим, что Мидвуд выступал за юношеские команды «Шеффилда» и являлся лучшим игроком команды U-15.

К слову, недавно стало известно, что «Манчестер Сити» хочет подписать Букайо Сака.

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Источник Sport.ua
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