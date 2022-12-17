ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал 14-летнего вундеркинда из Шеффилда
Кайлан Мидвуд стал игроком английского гранда
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с 14-летним нападающим «Шеффилд Юнайтед» Кайланом Мидвудом.
В борьбе за вундеркинда «горожане» опередили «Челси», «Ливерпуль», «Лидс» и «Ньюкасл».
Отметим, что Мидвуд выступал за юношеские команды «Шеффилда» и являлся лучшим игроком команды U-15.
К слову, недавно стало известно, что «Манчестер Сити» хочет подписать Букайо Сака.
[🚨] Official: #ManCity have signed Sheffield United U15 striker Kylan Midwood.— City Zone (@City_Zone_) December 16, 2022
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