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  4. Марокко на заметку. Хорватия еще не пропускала от сборных из Африки на ЧМ
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 14:05 |
173
0

Марокко на заметку. Хорватия еще не пропускала от сборных из Африки на ЧМ

Обыграть команду вице-чемпионов мира будет очень непросто

17 декабря 2022, 14:05 |
173
0
Марокко на заметку. Хорватия еще не пропускала от сборных из Африки на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря состоится матч за 3-е место на чемпионате мира в Катаре, в котором сразятся команды Хорватии и Марокко.

Стоит отметить, что сборная Хорватии не пропускала во всех трех предыдущих матчах чемпионатов мира против африканских команд, обыграв Камерун со счетом 4:0 в 2014 году, Нигерию со счетом 2:0 в 2018 году и сыграв вничью 0:0 с Марокко в этом году.

Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Встреча начнется в 17:00 по Киеву.

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Источник Opta
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