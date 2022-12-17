Чемпионат мира17 декабря 2022, 14:05 |
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Марокко на заметку. Хорватия еще не пропускала от сборных из Африки на ЧМ
Обыграть команду вице-чемпионов мира будет очень непросто
17 декабря 2022, 14:05 |
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17 декабря состоится матч за 3-е место на чемпионате мира в Катаре, в котором сразятся команды Хорватии и Марокко.
Стоит отметить, что сборная Хорватии не пропускала во всех трех предыдущих матчах чемпионатов мира против африканских команд, обыграв Камерун со счетом 4:0 в 2014 году, Нигерию со счетом 2:0 в 2018 году и сыграв вничью 0:0 с Марокко в этом году.
Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Встреча начнется в 17:00 по Киеву.
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