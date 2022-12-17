Марокко на заметку. Хорватия еще не пропускала от сборных из Африки на ЧМ

17 декабря состоится матч за 3-е место на чемпионате мира в Катаре, в котором сразятся команды Хорватии и Марокко.



Стоит отметить, что сборная Хорватии не пропускала во всех трех предыдущих матчах чемпионатов мира против африканских команд, обыграв Камерун со счетом 4:0 в 2014 году, Нигерию со счетом 2:0 в 2018 году и сыграв вничью 0:0 с Марокко в этом году.

Хорватия – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира



Встреча начнется в 17:00 по Киеву.