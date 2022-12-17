Арсенал - Ювентус. Прогноз и анонс на матч

17 декабря на «Эмирейтс» пройдет товарищеский матч, в котором «Арсенал» встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

«Арсенал»

Клуб, пожалуй, больше всего сожалеет о том, что проводится чемпионат мира. Во-первых, не понятно, в какой форме футболисты вернутся из сборных. Во-вторых, еще более неизвестно, не растеряют ли свой кураж «канониры» после месяца простоя. Ведь стартовый отрезок сезона был, безусловно, временем лондонской команды. Она наконец-то стабильно показывала себя настоящим, а не номинальным, грандом. «Красно-белые» выиграли в Премьер-Лиге 12 матчей из 14 проведенных, и единолично лидируют. Но, чтобы не утратить шансы на титул, нужно и дальше сохранять достигнутую в августе - ноябре статистику. Пока что подопечные Микеля Артеты и сейчас показывают неплохую игру и в товарищеском формате. «Лион», у которого были на поле Антони Лопеш, Ауар, Мусса Дембеле и Ляказетт, был разгромлен 3-0. Причем все голы забили уже к 40-й минуте.

«Ювентус»

Команда явно не может отключиться, отрешиться от неспортивных проблем проекта. Тем более что нет официальных игр, в которые можно погрузиться. Что сейчас мешает футболистам читать новости? Пусть даже они, скорее всего, как признался публично Влахович, не совсем понимают происходящее. Но ситуация для «Старой Синьоры» аховая: из-за лжи в отчетности могут и из Серии А выбросить. Не зря Аньелли уже ушел в отставку. Впрочем, и на поле в этом сезоне подопечные Аллегри как минимум не смогли прибавить по сравнению с прошлым, который тоже нельзя занести в актив. Особенно ярко это проявилось в Лиге чемпионов, где было 5 поражений в 6 матчах, в том числе и от «Маккаби» в Хайфе. В Кальчо «зебры» начинали с 3-х побед в первых 9 турах. Вроде бы потом получилось набрать форму, и выдать серию из 6 побед кряду в чемпионате. И тут сначала перерыв начался в сезоне, а потом грянул скандал.

Статистика личных встреч

Всего сыграли 5 матчей, из которых 4 - в рамках Лиги чемпионов. Пока что наблюдается равенство, по 2 победы у каждой из сторон.

Прогноз

Букмекерские конторы считают более стабильным и сыгранным коллективом «Арсенал». Он на пике, что не сказать о «Ювентуса». Ставим на победу англичан (коэффициент - 1,35) от Parimatch.