Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал - Ювентус. Прогноз и анонс на матч
Англия
17 декабря 2022, 13:52 | Обновлено 17 декабря 2022, 14:41
209
0

Арсенал - Ювентус. Прогноз и анонс на матч

Прогноз на товарищеский матч

17 декабря 2022, 13:52 | Обновлено 17 декабря 2022, 14:41
209
0
Арсенал - Ювентус. Прогноз и анонс на матч

17 декабря на «Эмирейтс» пройдет товарищеский матч, в котором «Арсенал» встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

«Арсенал»

Клуб, пожалуй, больше всего сожалеет о том, что проводится чемпионат мира. Во-первых, не понятно, в какой форме футболисты вернутся из сборных. Во-вторых, еще более неизвестно, не растеряют ли свой кураж «канониры» после месяца простоя. Ведь стартовый отрезок сезона был, безусловно, временем лондонской команды. Она наконец-то стабильно показывала себя настоящим, а не номинальным, грандом. «Красно-белые» выиграли в Премьер-Лиге 12 матчей из 14 проведенных, и единолично лидируют. Но, чтобы не утратить шансы на титул, нужно и дальше сохранять достигнутую в августе - ноябре статистику. Пока что подопечные Микеля Артеты и сейчас показывают неплохую игру и в товарищеском формате. «Лион», у которого были на поле Антони Лопеш, Ауар, Мусса Дембеле и Ляказетт, был разгромлен 3-0. Причем все голы забили уже к 40-й минуте.

«Ювентус»

Команда явно не может отключиться, отрешиться от неспортивных проблем проекта. Тем более что нет официальных игр, в которые можно погрузиться. Что сейчас мешает футболистам читать новости? Пусть даже они, скорее всего, как признался публично Влахович, не совсем понимают происходящее. Но ситуация для «Старой Синьоры» аховая: из-за лжи в отчетности могут и из Серии А выбросить. Не зря Аньелли уже ушел в отставку. Впрочем, и на поле в этом сезоне подопечные Аллегри как минимум не смогли прибавить по сравнению с прошлым, который тоже нельзя занести в актив. Особенно ярко это проявилось в Лиге чемпионов, где было 5 поражений в 6 матчах, в том числе и от «Маккаби» в Хайфе. В Кальчо «зебры» начинали с 3-х побед в первых 9 турах. Вроде бы потом получилось набрать форму, и выдать серию из 6 побед кряду в чемпионате. И тут сначала перерыв начался в сезоне, а потом грянул скандал.

Статистика личных встреч

Всего сыграли 5 матчей, из которых 4 - в рамках Лиги чемпионов. Пока что наблюдается равенство, по 2 победы у каждой из сторон.

Прогноз

Букмекерские конторы считают более стабильным и сыгранным коллективом «Арсенал». Он на пике, что не сказать о «Ювентуса». Ставим на победу англичан (коэффициент - 1,35) от Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Три топ-клуба Серии А заинтересованы в трансфере вингера Шахтера
5-й тур женской Лиги чемпионов. Определены 6 из 8 четверьфиналистов
Манчестер Сити хочет переманить звезду Арсенала
Арсенал Лондон Ювентус
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Футбол | 16 декабря 2022, 18:40 5
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022

У Аргентины больше шансов

ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию
Футбол | 17 декабря 2022, 12:43 0
ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию
ВИДЕО. Сантуш уволен, МанСити получил бонус, ставим на Хорватию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Амир ХАН: «Даю 100 процентов, что Фьюри победит Усика»
Бокс | 17.12.2022, 12:03
Амир ХАН: «Даю 100 процентов, что Фьюри победит Усика»
Амир ХАН: «Даю 100 процентов, что Фьюри победит Усика»
Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович
Футбол | 16.12.2022, 16:45
Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович
Рак победил. Ушел из жизни известный сербский тренер Синиша Михайлович
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Футбол | 16.12.2022, 19:33
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
Зеленский хотел выступить перед финалом ЧМ-2022. ФИФА отказала
16.12.2022, 14:17 16
Футбол
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
Четырежды судимый образец тонкого вкуса. Гордон снова наехал на Поворознюка
16.12.2022, 18:50 4
Футбол
Эдди Хирн назвал лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
Эдди Хирн назвал лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
15.12.2022, 15:30
Бокс
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
15.12.2022, 21:24 58
Футбол
ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения
ФОТО. Усик посетил украинских военных из полка специального назначения
16.12.2022, 20:32
Бокс
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
15.12.2022, 10:58
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности