ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022

34-летний экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро по просьбе лидера «альбиселесте» Лионеля Месси прибыл в расположение команды в Катаре перед финалом ЧМ-2022.



Сообщается, что Месси поселил Агуэро в своем отельном номере, как это было во время игры Серхио за сборную.



Отметим, что в конце прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.



Финал Аргентина – Франция состоится 18 декабря, начало в 17:00 по Киеву.