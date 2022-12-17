Чемпионат мира17 декабря 2022, 12:24 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:56
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ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
Серхио прибыл в расположение команды, чтобы помочь бывшим партнерам
17 декабря 2022, 12:24 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:56
2587
0
34-летний экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро по просьбе лидера «альбиселесте» Лионеля Месси прибыл в расположение команды в Катаре перед финалом ЧМ-2022.
Сообщается, что Месси поселил Агуэро в своем отельном номере, как это было во время игры Серхио за сборную.
Отметим, что в конце прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
Финал Аргентина – Франция состоится 18 декабря, начало в 17:00 по Киеву.
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