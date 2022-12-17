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  4. ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
Чемпионат мира
17 декабря 2022, 12:24 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:56
2587
0

ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022

Серхио прибыл в расположение команды, чтобы помочь бывшим партнерам

17 декабря 2022, 12:24 | Обновлено 17 декабря 2022, 13:56
2587
0
ФОТО. Месси убедил Агуэро жить с ним в одной комнате перед финалом ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

34-летний экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро по просьбе лидера «альбиселесте» Лионеля Месси прибыл в расположение команды в Катаре перед финалом ЧМ-2022.

Сообщается, что Месси поселил Агуэро в своем отельном номере, как это было во время игры Серхио за сборную.

Отметим, что в конце прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Финал Аргентина – Франция состоится 18 декабря, начало в 17:00 по Киеву.

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Лионель Месси Серхио Агуэро сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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