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WTA
17 декабря 2022, 05:37 |
85
0

Жабер взяла титул на выставочном турнире в ОАЭ

Теннисистка из Туниса выиграла трофей в Абу-Даби во второй раз в карьере

17 декабря 2022, 05:37 |
85
0
Жабер взяла титул на выставочном турнире в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

28-летняя тунисская теннисистка Онс Жабер, которая занимает 2 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) одержала победу над Эммой Радукану из Великобритании.

На харде теннисистки выясняли отношения 1 час 42 минуты, проведя за это время три сета. В решающей партии Радукану вела в счете 8:6, но перевес не удержала.

World Tennis Championship

Онс Жабер (Тунис) – Эмма Радукану (Великобритания) – 5:7, 6:3, 10:8

Заметим, что Жабер уже была победительницей данного матч-турнира в 2021 году. Тогда она оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич – 4:6, 6:3, 10:8.

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Эмма Радукану Онс Жабер
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Источник Sport.ua
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