Жабер взяла титул на выставочном турнире в ОАЭ

28-летняя тунисская теннисистка Онс Жабер, которая занимает 2 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) одержала победу над Эммой Радукану из Великобритании.

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На харде теннисистки выясняли отношения 1 час 42 минуты, проведя за это время три сета. В решающей партии Радукану вела в счете 8:6, но перевес не удержала.

World Tennis Championship

Онс Жабер (Тунис) – Эмма Радукану (Великобритания) – 5:7, 6:3, 10:8

Заметим, что Жабер уже была победительницей данного матч-турнира в 2021 году. Тогда она оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич – 4:6, 6:3, 10:8.