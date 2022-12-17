Жабер взяла титул на выставочном турнире в ОАЭ
Теннисистка из Туниса выиграла трофей в Абу-Даби во второй раз в карьере
28-летняя тунисская теннисистка Онс Жабер, которая занимает 2 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ) одержала победу над Эммой Радукану из Великобритании.
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На харде теннисистки выясняли отношения 1 час 42 минуты, проведя за это время три сета. В решающей партии Радукану вела в счете 8:6, но перевес не удержала.
World Tennis Championship
Онс Жабер (Тунис) – Эмма Радукану (Великобритания) – 5:7, 6:3, 10:8
Заметим, что Жабер уже была победительницей данного матч-турнира в 2021 году. Тогда она оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич – 4:6, 6:3, 10:8.
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