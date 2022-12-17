Боруссия Дортмунд рискует потерять своего вундеркинда

18-летний немецкий нападающий Юссуфа Мукоко будущим летом может покинуть стан дортмундской «Боруссии». Это предположение подтвердил агент тинейджера Патрик Уильямс, рассказавший о ходе переговоров с клубом о продлении контракта, который действителен до конца нынешнего сезона-2022/2023.

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«Я могу подтвердить, что в настоящее время мы не близки к соглашению с «Боруссией» о подписании нового контракта», – признался Уильямс.

Ранее сообщалось, что Мукоко готов подписать лондонский «Челси».

22 матча, 6 голов, 6 ассистов – это игровые показатели Юссуфы Мукоко во всех турнирах текущего сезона.