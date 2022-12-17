Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд рискует потерять своего вундеркинда
Германия
17 декабря 2022, 04:55 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:58
160
0

Боруссия Дортмунд рискует потерять своего вундеркинда

У «шмелей» не все гладко с Юссуфой Мукоко

17 декабря 2022, 04:55 | Обновлено 17 декабря 2022, 04:58
160
0
Боруссия Дортмунд рискует потерять своего вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуф Мукоко

18-летний немецкий нападающий Юссуфа Мукоко будущим летом может покинуть стан дортмундской «Боруссии». Это предположение подтвердил агент тинейджера Патрик Уильямс, рассказавший о ходе переговоров с клубом о продлении контракта, который действителен до конца нынешнего сезона-2022/2023.

«Я могу подтвердить, что в настоящее время мы не близки к соглашению с «Боруссией» о подписании нового контракта», – признался Уильямс.

Ранее сообщалось, что Мукоко готов подписать лондонский «Челси».

22 матча, 6 голов, 6 ассистов – это игровые показатели Юссуфы Мукоко во всех турнирах текущего сезона.

По теме:
Челси предложил контракт немецкому вундеркинду
Манипулятор. Защитник Боруссии своеобразно угрожает руководству Барселоны
Тренер сборной Ганы покинул пост ради работы в Боруссии Дортмунд
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду предсказали печальное европейское будущее
Футбол | 16 декабря 2022, 12:37 2
Роналду предсказали печальное европейское будущее
Роналду предсказали печальное европейское будущее

Португальский нападающий находится на распутье

ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
Футбол | 16 декабря 2022, 19:33 13
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»

Украинский футболист шокирован этим решением

Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
Футбол | 16.12.2022, 12:58
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
Встречайте новый турнир. Клубный чемпионат мира
ЧМ по хоккею. Украина U-20 забросила 7 шайб в ворота Южной Кореи
Хоккей | 16.12.2022, 23:49
ЧМ по хоккею. Украина U-20 забросила 7 шайб в ворота Южной Кореи
ЧМ по хоккею. Украина U-20 забросила 7 шайб в ворота Южной Кореи
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Футбол | 16.12.2022, 16:25
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
На 41-м году жизни умер экс-игрок сборной Украины
15.12.2022, 10:58
Баскетбол
А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
А играть за Украину? Сын украинского экс-футболиста попал в сборную Италии
15.12.2022, 09:50 2
Футбол
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
15.12.2022, 16:15 3
Биатлон
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 03:45
Биатлон
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
15.12.2022, 08:35
Футбол
Эдди Хирн назвал лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
Эдди Хирн назвал лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий
15.12.2022, 15:30
Бокс
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
16.12.2022, 11:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности