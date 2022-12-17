Президент ПСЖ провел в Катаре встречу с окружением Месси

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пообщался в Катаре с окружением аргентинского нападающего Лионеля Месси. Встреча имела место в Дохе. Стороны говорили о будущем 35-летнего форварда и его дальнейших перспективах в парижском коллективе.

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Как известно, нынешний контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. Парижане хотят переподписать нападающего по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что будущим летом переманить Лионеля Месси к себе хочет американский клуб «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм.