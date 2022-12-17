Уйти нельзя остаться. Саутгейт может продолжить работу со сборной Англии

52-летний Гарет Саутгейт может остаться во главе сборной Англии, несмотря на имевшиеся до этого сильные предположения о том, что его время на тренерском мостике команды уже вышло.

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Тренер якобы дал положительные сигналы и вселил оптимизм в руководство Футбольной ассоциации Англии (FA), которое рассчитывает на продолжение сотрудничества с Саутгейтом. Гарет, в частности, позитивно оценивал свою роль и будущее сборной во всех своих разговорах как во время чемпионата мира в Катаре, так и после вылета команды с мундиаля.

Ранее сообщалось, что есть фаворит на пост главного тренера сборной Англии.

Напомним, сборная Англии является соперников сборной Украины по группе будущего отборочного турнира Евро-2024.