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Англия
17 декабря 2022, 04:13 |
22
0

Уйти нельзя остаться. Саутгейт может продолжить работу со сборной Англии

Наставник родоначальников футбола в раздумьях

17 декабря 2022, 04:13 |
22
0
Уйти нельзя остаться. Саутгейт может продолжить работу со сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

52-летний Гарет Саутгейт может остаться во главе сборной Англии, несмотря на имевшиеся до этого сильные предположения о том, что его время на тренерском мостике команды уже вышло.

Тренер якобы дал положительные сигналы и вселил оптимизм в руководство Футбольной ассоциации Англии (FA), которое рассчитывает на продолжение сотрудничества с Саутгейтом. Гарет, в частности, позитивно оценивал свою роль и будущее сборной во всех своих разговорах как во время чемпионата мира в Катаре, так и после вылета команды с мундиаля.

Ранее сообщалось, что есть фаворит на пост главного тренера сборной Англии.

Напомним, сборная Англии является соперников сборной Украины по группе будущего отборочного турнира Евро-2024.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу
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Источник The Telegraph
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