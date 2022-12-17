Тренер сборной Марокко: «Игроки у нас все еще голодны»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, чего ждет от поединка с командой Хорватии за 3-е место на чемпионате мира-2022.

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«Финишировать третьими, с точки зрения имиджа – это было бы великолепно: мы на пьедестале мира. Мы все выбросили из головы, потому что, когда проиграли в полуфинале, было тяжело со всеми теми эмоциями, которые с этим связаны. Это сложно, особенно потому что это было первое поражение для нас.

Игроки все еще голодны, они хотят хорошо закончить и понимают, что еще предстоит играть. Думаю, они понимают, что третье место – это не четвертое место, и было бы неплохо привезти домой медаль», – заявил Реграги.

Матч за третье место на мундиале в Катаре между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Валид Реграги назвал своего фаворита финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.