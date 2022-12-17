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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 03:37 |
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0

Тренер сборной Марокко: «Игроки у нас все еще голодны»

Валид Реграги – о предстоящем матче за 3-е место на ЧМ-2022

17 декабря 2022, 03:37 |
75
0
Тренер сборной Марокко: «Игроки у нас все еще голодны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал, чего ждет от поединка с командой Хорватии за 3-е место на чемпионате мира-2022.

«Финишировать третьими, с точки зрения имиджа – это было бы великолепно: мы на пьедестале мира. Мы все выбросили из головы, потому что, когда проиграли в полуфинале, было тяжело со всеми теми эмоциями, которые с этим связаны. Это сложно, особенно потому что это было первое поражение для нас.

Игроки все еще голодны, они хотят хорошо закончить и понимают, что еще предстоит играть. Думаю, они понимают, что третье место – это не четвертое место, и было бы неплохо привезти домой медаль», – заявил Реграги.

Матч за третье место на мундиале в Катаре между сборными Марокко и Хорватии состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

Ранее Валид Реграги назвал своего фаворита финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

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Источник RMC Sport
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