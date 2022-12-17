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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 01:56 | Обновлено 17 декабря 2022, 02:01
206
0

Известно количество фанатов сборных на финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция

Европейцы будут в проигрыше

17 декабря 2022, 01:56 | Обновлено 17 декабря 2022, 02:01
206
0
Известно количество фанатов сборных на финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция
Twitter. Стадион «Лусаил»

Во Франции обнародовали данные о количестве болельщиков сборных команд Аргентины и Франции, которое будет присутствовать на решающей игре мундиаля в Катаре.

Игру должны будут посетить около 50 тысяч аргентинских болельщиков и порядка 6 тысяч французов.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится на стадионе «Лусаил», трибуны которого могут вместить 88 969 зрителей.

Финальная встреча чемпионата мира 2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Источник L'Equipe
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