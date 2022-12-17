Чемпионат мира17 декабря 2022, 01:56 | Обновлено 17 декабря 2022, 02:01
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Известно количество фанатов сборных на финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция
Европейцы будут в проигрыше
17 декабря 2022, 01:56 | Обновлено 17 декабря 2022, 02:01
206
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Во Франции обнародовали данные о количестве болельщиков сборных команд Аргентины и Франции, которое будет присутствовать на решающей игре мундиаля в Катаре.
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Игру должны будут посетить около 50 тысяч аргентинских болельщиков и порядка 6 тысяч французов.
Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится на стадионе «Лусаил», трибуны которого могут вместить 88 969 зрителей.
Финальная встреча чемпионата мира 2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря, начало – в 17:00 по киевскому времени.
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